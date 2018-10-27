Ночь искусств в Центральной городской библиотеке им. Толстого

Мультимедийные экспозиции обновленного Херсонеса пополнятся научными трудами ведущих итальянских и российских учёных



3 октября на территории Севастопольского филиала МГУ им. Ломоносова ведущие итальянские и российские ученые из университетов Москвы, Генуи и Турина представили сборник научных материалов об истории Причерноморья и двухтомник «История Крыма», которые будут использованы при подготовке научных справок и дополнений в мультимедийные стенды расположенные в зоне завершения реконструкции музея «Херсонес Таврический». Презентация состоялась в рамках… читать »