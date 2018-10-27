Ночь искусств в Центральной городской библиотеке им. Толстого

В «Ночь искусств», которая проходит под девизом «Искусство объединяет», библиотека предлагает гостям погрузиться в непривычную для нее атмосферу музея, посетив виртуальный филиал Русского музея. Не выезжая из Севастополя, посетители библиотеки получат уникальную возможность прикоснуться к прекрасному, к шедеврам мировой живописи.
Для любителей искусства состоятся:
– интерактивная лекция «Осень в творчестве русских художников» (из фондов Русского музея);
– мастер-класс по рисованию;
– арт-выставка «Гармония души» Н.Н. Астанькович.
В этот вечер жители и гости города смогут отвлечься от городской суеты и поучаствовать в ярком событии культурной жизни города.
С 4 на 5 ноября 2018 года пройдет всероссийская акция «Ночь искусств». События акции в 2018 году будут объединены общей темой «Искусство объединяет». Одновременно на многих площадках запланированы интерактивные занятия, перформансы, мастер-классы, выставки, спектакли и другие культурные мероприятия.