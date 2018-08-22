«Ночь кино – 2018» с Аркадием Мамонтовым

22 августа 2018     95
«Ночь кино - 2018» с Аркадием Мамонтовым

Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» вновь станет участником ежегодной Всероссийской акции «Ночь кино». Почетный гость вечера – журналист Аркадий Мамонтов.

Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в России в 2018 году 25 августа. Открытые кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки в этот вечер готовят особую программу.

Не станет исключением и музей-заповедник «Херсонес Таврический». В июле 2018 года к 1030-летию Крещения Руси Студией «Авторская программа Аркадия Мамонтова» при участии музея был снят документальный фильм «Херсонес. Точка отсчета», премьера которого прошла на телеканале «Россия 24». По оценкам специалистов фильм уже посмотрели 8 миллионов человек.

В рамках акции «Ночь кино» в Античном театре Херсонесского музея, который на этот вечер станет настоящим кинотеатром, состоится показ фильма, а также творческая встреча с его автором – известным журналистом, телеведущим и автором документальных фильмов Аркадием Викторовичем Мамонтовым.

Организаторы акции «Ночь кино» — Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».

Место: музей-заповедник «Херсонес Таврический», Античный театр
Время: 20.00
Вход свободный

 
Фото с сайта Life.ru

Метки: , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике И ещё...


Севастопольская фотошкола «Миг» открывает набор на курсы Севастопольская фотошкола «Миг» открывает набор на курсы

Севастопольская фотошкола «Миг» открывает набор на курсы. Открытие состоится 5 сентября в 18:00. Фотошкола предлагает на выбор краткосрочные фотокурсы объемом три месяца и специализированный курс обучения, рассчитанный на весь учебный год. Этот курс подойдет тем, кто желает профессионально заняться фотографией. Оба курса обучения включают в себя всю необходимую информацию и большой объем практических занятий, которые… читать »

Владимир Путин посетил выступление звёзд мирового балета в Херсонесе Владимир Путин посетил выступление звёзд мирового балета в Херсонесе

4 августа в Севастополе стартовал II Международный музыкальный фестиваль «Опера в Херсонесе». На мероприятии второй год подряд присутствовал Президент Российской Федерации Владимир Путин. В рамках вечера-открытия фестиваля состоялась премьера проекта «Звезды мирового балета». Мероприятие прошло при поддержке Госкорпорации Ростех и Холдинга «Вертолеты России». Организационный партнер события – медиагруппа «Красный квадрат». Перед зрителями выступили артисты лучших… читать »

Жители Земли увидят самый яркий звездопад года в ночь на 13 августа Жители Земли увидят самый яркий звездопад года в ночь на 13 августа

Жители Земли в ночь на 13 августа смогут увидеть метеорный поток Персеиды, когда произойдет частичное затмение Солнца. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария. “Одиннадцатого августа 2018 года произойдет частное затмение Солнца с максимальной фазой 0,74, видимое на севере и востоке России. С 12 на 13 августа нас ждет самый красивый звездопад года! На эту ночь… читать »

#CrimeanFashionWeek - Крымская Неделя Моды пройдет в ресторане «Мадера» #CrimeanFashionWeek – Крымская Неделя Моды пройдет в ресторане «Мадера»

27 июля на новой гриль-террасе ресторана «Мадера» в Севастополе пройдет новая Крымская Неделя Моды. Территория женской красоты «Le petit Cadeau» совместно с стилистом Светланой Гуськовой представят стилизованный показ нескольких крымских и московских дизайнеров.  Также известное всем севастопольцам ателье «Любушка», которое плотно сотрудничает с организаторами Офицерского бала,  покажет свою авторскую коллекцию.  Бренд «Море по венам» представит лаконичные… читать »

Межрегиональный молодёжный форум «Родная гавань» приглашает новых участников Межрегиональный молодёжный форум «Родная гавань» приглашает новых участников

С 3 по 9 сентября 2018 года межрегиональный молодёжный форум «Родная гавань» приглашает новых участников – активных ребят в возрасте от 18 до 30 лет. Организаторы молодёжного форума предлагают участие в интересных мастер-классах, знакомство с известными докладчиками и насыщенную спортивную и развлекательную программу, грантовый конкурс, где можно выиграть деньги на реализацию твоего социального проекта.  … читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info