«Ночь кино – 2018» с Аркадием Мамонтовым

Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» вновь станет участником ежегодной Всероссийской акции «Ночь кино». Почетный гость вечера – журналист Аркадий Мамонтов.

Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в России в 2018 году 25 августа. Открытые кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки в этот вечер готовят особую программу.

Не станет исключением и музей-заповедник «Херсонес Таврический». В июле 2018 года к 1030-летию Крещения Руси Студией «Авторская программа Аркадия Мамонтова» при участии музея был снят документальный фильм «Херсонес. Точка отсчета», премьера которого прошла на телеканале «Россия 24». По оценкам специалистов фильм уже посмотрели 8 миллионов человек.

В рамках акции «Ночь кино» в Античном театре Херсонесского музея, который на этот вечер станет настоящим кинотеатром, состоится показ фильма, а также творческая встреча с его автором – известным журналистом, телеведущим и автором документальных фильмов Аркадием Викторовичем Мамонтовым.

Организаторы акции «Ночь кино» — Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино и портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ».

Место: музей-заповедник «Херсонес Таврический», Античный театр

Время: 20.00

Вход свободный



Фото с сайта Life.ru