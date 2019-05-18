Ночь музеев – 2019. Севастопольский военно-исторический музей-заповедник

18 мая 2019 года Севастопольский военно-исторический музей-заповедник в рамках Всероссийской акции «Ночь музеев – 2019» проводит ряд интересных культурных мероприятий. Их главным организатором выступает ФГБУК «Севастопольский военно-исторический музей-заповедник» при содействии Регионального отделения Российского военно-исторического общества в городе Севастополе. В проведении мероприятий также примут участие «Волонтеры Победы», Юнармия, ЛКСМ РФ «Комсомольцы», Росгвардия.

18 мая 2019 года, с 18:00, на Мемориальном комплексе памятников обороны города в 1854–1855 гг., 1941–1944 гг. «Малахов курган» будут проходить:

– выставка детских рисунков «75 лет Севастопольской Победе»

– музейная игра-викторина «Найди памятник по элементу»

– акция-флешмоб «Исполнение песни «Катюша»

– караоке из песен военных лет

– концерт с участием клуба Исторического танца

– лекция-экскурсия «История одного предмета из фондов Музея-заповедника» в Оборонительной башне Малахова кургана

– показ художественных и документальных фильмов из Госфильмофонда в арт-кафе «У Малахова»

В этот же день, 18 мая 2019 г., посетители Культурно-выставочного центра Музея-заповедника (ул. Ленина, 35) с 18:00 смогут стать участниками музейной игры-викторины «Пропавшая грамота», увидеть литературно-историческую композицию «Строки, опаленные войной» и посетить выставку одного дня «Реликвии Победы».

18 мая жители и гости Севастополя смогут бесплатно посетить Оборонительную башню Малахова кургана и Диораму «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года» с 18:00 до 21:00.

*В программе мероприятий возможны изменения.