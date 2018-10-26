Ноябрьский репертуар театра «Психо Дель Арт»

26 октября 2018     55
Ноябрьский репертуар театра «Психо Дель Арт»

2 ноября все любители поэтического слова приглашаются в Арт-кафе КИЦ в поэтический театр Андрея Маслова «Башни из слоновой кости. Психоделика».  В её строительстве примут участие невероятно талантливые, но пока малоизвестные танцовщики, музыканты, поэты, литераторы и художники.

Начало в 18:30. 
16+
Вход свободный.

 
7 ноября театр драмы «Психо Дель Арт» представит «закулисную» комедию «Исповедь». У зрителей будет уникальная возможность увидеть театр по ту сторону кулис и влюбиться в артистов, которые для них каждый вечер «умирают» на сцене. 

Начало в 19:00. 
16+
Справки и заказ билетов по тел.: 41-12-09

 
30 ноября театр драмы «Психо Дель Арт» представит драму Андрея Маслова “Дневник ее мужа”. Не пропустите, ведь в жизни происходит всё меньше и меньше вещей, которые способны потрясти наши души и заставить задуматься о смысле собственного бытия.
 
В главной роли – Оксана Тяганян. 
Начало в 19:00. 
Справки и заказ билетов по тел.: 41-12-09.

Все вечерние спектакли театра «Психо Дель Арт» — строго 18+

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