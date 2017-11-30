Он-лайн лекция «Революционный миф в русской живописи XX века» ЦГБ им. Л.Толстого

31 октября 2017     846
Лекция «Революционный миф в русской живописи XX века» в ЦГБ им. Л. Толстого

2 ноября в 12:00 в Информационно-образовательном центре «Русский музей: виртуальный филиал» в ЦГБ им. Л.Н. Толстого (ул. Ленина 51) состоится он-лайн-лекторий на тему: «Революционный миф в русской живописи XX века»

Вторая лекция авторского цикла кандидата искусствоведения, сотрудника Государственного Эрмитажа Светланы Сергеевны Ершовой — это продолжение разговора о русском изобразительном искусстве начала XX в., когда идеи революционных преобразований пронизывали все сферы человеческой деятельности. Социально-политическим переменам 1917 г. предшествовала революция в искусстве, осуществлённая художниками русского авангарда. Последствия этих событий нашли отражение в культурной политике советского государства в 1920-е гг. и долгим эхом звучали в отечественном искусстве на протяжении всего XX века.

Лекция пройдет в прямом эфире из Центра мультимедиа Государственного Русского музея, Кордегардия Михайловского замка (Санкт-Петербург).

Во время трансляции будет возможность задавать вопросы лектору.

Вход на мероприятие свободный.
Количество мест ограничено, регистрирация по телефону: +7 978 023 81 29

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