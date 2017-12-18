Определено название для моста с материка в Крым

Имя “Крымский мост” победило в онлайн-голосовании за лучшее название транспортного перехода в Крым с материковой России, которое завершилось ночью на воскресенье.

Согласно данным с сайта голосования, на втором месте с существенным отрывом от победителя оказалось название “Керченский мост”, на третьем – “Мост воссоединения”.

– Официальное имя моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях, – сообщили в информационном центре “Крымский мост”.

Вопрос о названии моста в Крым был задан на большой пресс-конференции Владимира Путина в 2016 году. В ответ президент РФ предложил узнать мнение людей и провести соответствующий опрос. Голосование за имя строящегося моста организовал Минтранс РФ. Оно стартовало в онлайн-режиме на сайте назовимост.рф месяц назад, 16 ноября, и завершилось в 00:00 мск 17 декабря.

Организаторы рассказали, что изначально россиянам предложили выбрать название моста из пяти самых популярных вариантов: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Их определил Минтранс России после изучения общественного мнения на Крымском и Таманском полуостровах. При этом, на сайте голосования, кроме пяти предложенных вариантов, была предусмотрена графа “свой вариант”.

Среди предложенных пользователями вариантов оказались такие названия, как “Большой русский мост”, “Российский Мост”, “Мост Свободы”, “Вежливый”, “Владимирский”, “Дорога домой”, “Наш мост”, “Мост Единства”, “Мост Надежды”, “Мост Независимости”, “Родина”, “Большой Крымский мост”, “Мост Мирный”, “Черноморский”. Но ни одно из этих предложений не попало даже в тройку лидеров.

Мост в Крым – самый длинный в России и один из крупнейших в Европе. Его протяженность – 19 километров. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по существующей пятикилометровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег. Мост включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов. Автомобильное движение откроется в 2018 году, железнодорожное – в 2019 году.



iskra-sev.ru