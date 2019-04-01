«Оскар и Розова дама» – в КИЦ состоится показ спектакля по роману Эрика-Эмманюэля Шмитта

5 апреля в Культурно-информационном центре состоится показ спектакля «Оскар и Розова дама» по одноимённому произведению Эрика-Эмманюэля Шмитта в переводе И. Мягковой.

– 13 писем к Богу

– 13 шагов от рождения до смерти

– 13 откровений любви.

– 13 невозможностей остаться прежним

«…Для меня «Оскар и Розовая дама» – не спектакль. Это скорее возможность поделиться, в надежде, что для кого-то эта история сможет стать настоящим откровением, как когда-то она стала таким откровением для меня. Я глубоко убежден, «Оскар…», обладает огромной силой примирять человека с самим собой, а значит с Богом и миром…».

Из интервью худ. рук. «Театра им. Кукол», актера и режиссера спектакля «Оскар и Розовая дама» Макеева А.

Остается добавить, автором произведения является один из самых ярких современных европейских писателей и драматургов – Эрик-Эмманюэль Шмитт, а само произведение переведено более чем на 30 языков мира.



Возрастные ограничения: 14+

Начало в 18:00

Продолжительность спектакля – 2 ч. 20 мин

Стоимость билета 300 руб.

Касса 41-12-09

Культурно-информационный центр ул. П. Корчагина, 1