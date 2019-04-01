«Оскар и Розова дама» – в КИЦ состоится показ спектакля по роману Эрика-Эмманюэля Шмитта

30 марта 2019     64
«Оскар и Розова дама» - в КИЦ состоится показ спектакля по роману Эрика-Эмманюэля Шмитта

5 апреля в Культурно-информационном центре состоится показ спектакля «Оскар и Розова дама» по одноимённому произведению Эрика-Эмманюэля Шмитта в переводе И. Мягковой.

– 13 писем к Богу 
– 13 шагов от рождения до смерти 
– 13 откровений любви. 
– 13 невозможностей остаться прежним 

«…Для меня «Оскар и Розовая дама» – не спектакль. Это скорее возможность поделиться, в надежде, что для кого-то эта история сможет стать настоящим откровением, как когда-то она стала таким откровением для меня. Я глубоко убежден, «Оскар…», обладает огромной силой примирять человека с самим собой, а значит с Богом и миром…».
Из интервью худ. рук. «Театра им. Кукол», актера и режиссера спектакля «Оскар и Розовая дама» Макеева А.

Остается добавить, автором произведения является один из самых ярких современных европейских писателей и драматургов – Эрик-Эмманюэль Шмитт, а само произведение переведено более чем на 30 языков мира. 

 
Возрастные ограничения: 14+

Начало в 18:00
Продолжительность спектакля – 2 ч. 20 мин 
Стоимость билета 300 руб.
Касса 41-12-09
Культурно-информационный центр ул. П. Корчагина, 1


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