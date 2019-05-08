В Параде Победы 9 мая в Севастополе примет участие музейная боевая техника времен Великой Отечественной войны

9 мая 2019 года в военном параде в городе-герое Севастополе примут участие боевые машины Великой Отечественной войны.

По центральному городскому кольцу своим ходом проедет техника из открытой экспозиции Мемориального комплекса «Сапун-гора»: тяжелый танк ИС-2, самоходная артиллерийская установка СУ-76 и боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 (знаменитая «Катюша»). В параде примет участие и легендарный танк Т-34, отремонтированный в прошлом году и открывавший парад в Севастополе 9 мая 2018 года.

Сотрудники Севастопольского военно-исторического музея-заповедника выражают большую благодарность начальнику автобронетанковой службы Черноморского флота полковнику Бабушкину Александру Александровичу, его заместителю, начальнику организационного отделения (и эксплуатации) автобронетанковой службы Черноморского флота подполковнику Старостину Василию Владимировичу и всем сотрудникам автобронетанковой службы, принимавшим участие в ремонте легендарной боевой техники.

Это настоящий подарок всем севастопольцам к главному празднику страны – Дню Победы.



Фото Юрия Югансона