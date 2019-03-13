Подведены итоги заявочной кампании на соискание национальной премии «Хрустальный компас»

В этом году на соискание «географического Оскара» выдвинуто 556 проектов и достижений.

География премии снова расширилась. Заявки на участие поступили из 6 стран мира, включая Францию, США, Казахстан, Кыргызстан и Республику Беларусь и 71 региона России.

Из российских регионов наиболее активными стали Кемеровская область (40 заявок), Москва (37 заявок), Краснодарский край (36), Воронежская область (28) и впервые в списке регионов Новгородская область. Таким образом, участниками премии стали все субъекты РФ.

Самыми популярными номинациями по традиции стали: «Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия», «Просвещение» и «Фоторабота».

«Хрустальный компас» – настоящее подтверждение тому, что географические открытия продолжаются и сегодня. Благодаря Премии мы ежегодно открываем уникальные исследовательские проекты, знакомимся с эффективными природоохранными инициативами, масштабными экспедициями, выдающимися творческими работами наших соотечественников и зарубежных авторов. За каждой номинацией «Хрустального компаса» стоит открытие, которое достойно общественного признания и этой престижной награды», – отметил член экспертного совета Премии, первый Вице-президент Русского географического общества, Герой Советского Союза, Герой РФ Артур Чилингаров.

В данный момент экспертный совет продолжает работать с заявками и определять финалистов, список которых будет опубликован 1 мая. Окончательные результаты будут утверждены на заседании экспертного совета, которое пройдет в московской штаб-квартире Русского географического общества. Заветные статуэтки из хрусталя и серебра будут вручены победителям на VII церемонии вручения национальной премии «Хрустальный компас», которая пройдёт 17 мая, в Сочи.

«Работа с заявками, выдвинутыми на соискание национальной премии «Хрустальный компас» – интересный и ответственный этап для всего экспертного совета. Ведь каждый проект – это огромный труд целых коллективов и увлеченных людей, которые сумели их воплотить в жизнь и достичь уникальных результатов. Отрадно отметить, что каждый год география номинантов премии расширяется», – прокомментировал председатель оргкомитета Премии Иван Чайка.

Напомним, что национальная премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 года. Это престижная международная награда в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия. Она призвана найти и показать лучшие современные достижения и практические проекты, направленные на сохранение природного и историко-культурного наследия нашей страны, показать ориентиры развития государства и общества, основываясь на лучших современных достижениях. За время проведения на соискание «географического Оскара» было выдвинуто 2087 проектов и достижений из 36 стран мира и всех 85 регионов России. В специальной номинации «Признание общественности», где победителя определяют путем интернет-голосования, приняло участие порядка 1,6 млн человек.

Премия проводится под эгидой Русского географического общества и ПАО «Газпром». Организаторы: Краснодарское региональное отделение Русского географического общества и корпоративная ассоциация «Газпром на Кубани».