Поэт и драматург эпохи Возрождения – литературное обозрение в библиотеке КИЦ

23 апреля темой литературного обозрения «Венок сонетов» стало творчество одного из величайших поэтов эпохи Возрождения Уильяма Шекспира. В читальном зале библиотеки Культурно-информационного центра собрались студенты-второкурсники Севастопольского колледжа сервиса и торговли, индустриально-педагогического колледжа им. П.К.Менькова.

«Уильям Шекспир – великий английский драматург, поэт, актер. Его творчество является вершиной мировой драматургии. Произведения Шекспира на протяжении вот уже четырех веков имеют поистине безграничную власть над сердцами миллионов читателей во всем мире. Это о нем в свое время писал А.С.Пушкин: «У меня кружится голова после чтения Шекспира, как будто смотрю в бездну…»,- рассказала методист библиотеки Тамара Глущенко.

К 455-летию со дня рождения поэта была открыта книжно-иллюстративная выставка «Стихия Шекспира – безмерность и мера…». На выставке были представлены как произведения писателя (сонеты, трагедии, комедии, исторические хроники), так и литературно-критические издания о его жизни и творчестве. Среди представленной на выставке литературы особый интерес вызвала раритетная книга — юбиляр (в этом году ей исполнилось 80 лет!) «Избранные произведения В.Шекспира», изданная в 1939 году в Ленинграде.

Студенты посмотрели видеофильм «Жизненная история Уильяма Шекспира», фрагменты художественных фильмов «Двенадцатая ночь» (1955 г.), «Укрощение строптивой» (1961г.), «Король лир»(1971г.), а также фрагмент телеспектакля театра на Таганке «Гамлет» (монолог Гамлета в исполнении Владимира Высоцкого). Прослушали сонеты в исполнении ведущего актера театра драмы «ПсихоДельАрт» Александра Шамрицкого.

В ходе мероприятия прозвучали музыкальные произведения эпохи Возрождения в исполнении преподавателей по классу гитары музыкальных школ №4 и №5 Андрея Ярославцева и Ксении Агаповой.

«Более четырёх столетий отделяют нас от того времени, когда жил и творил великий Уильям Шекспир. Многие гениальные драматурги создали после него изумительные драмы, комедии, но равных ему в этой области назвать невозможно. О Шекспире написаны сотни книг, в науке, именуемой шекспироведением, насчитываются сотни имён учёных. Исследователями его творчества были А. С. Пушкин, И. С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Г.Гейне, В. Гюго, Б.Шоу. Великий русский литературный критик В.Г.Белинский называл Шекспира царём драматических поэтов, «увенчанным целым человечеством». Завершить литературное обозрение мне хотелось бы пророческими строками из сонета Микеланджело Буонарроти (в переводе А.М.Эфроса)«Не правда ли, примерам нет конца…»:

Творенье может пережить творца:

Творец уйдёт, природой побеждённый,

Однако образ, им запечатлённый,

Веками будет согревать сердца!»,- сказала Тамара Глущенко.



Отдел информации КИЦ

Фото Екатерины Мокрецовой