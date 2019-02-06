Празднование Победы в битве на Волге

5 февраля 2019     68
Празднование Победы в битве на Волге

76 лет назад советские войска одержали победу в Сталинградской битве. Сражение за Сталинград стало не просто одной из крупнейших битв Второй мировой войны. В ходе него впервые удалось окружить и разгромить одну из самых сильных армий вермахта. Были сокрушены стратегические планы нацистов, открыт путь к полному и окончательному разгрому врага.

2 февраля в память о Сталинградской битве отмечается День воинской славы России, в этот день Волгоград вновь становится всемирно известным Сталинградом.

В Волгограде прошли торжественные и памятные мероприятия, приуроченные к годовщине Сталинградской битвы. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск под Сталинградом вместе с волгоградцами отмечала вся страна.

Директор Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя, председатель Севастопольского отделения Российского военно-исторического общества Николай Мусиенко принял участие в возложении цветов к Вечному огню на площади Павших борцов и других мемориальных мероприятиях.

«Защитники Сталинграда, всё поколение победителей совершили не только ратный подвиг. Они передали нам великое наследство – любовь к Родине, готовность отстаивать её интересы и независимость, быть стойкими перед любыми испытаниями, заботиться о родной стране и работать ради её процветания» (В.В. Путин). Были сокрушены стратегические планы нацистов. Был открыт путь к полному и окончательному разгрому врага.

Защитники Сталинграда, всё поколение победителей совершили не только ратный подвиг. Они передали нам великое наследство – любовь к Родине, готовность отстаивать её интересы и независимость, быть стойкими перед любыми испытаниями, заботиться о родной стране и работать ради её процветания.

Защитники Сталинграда, всё поколение победителей совершили не только ратный подвиг. Они передали нам великое наследство – любовь к Родине, готовность отстаивать её интересы и независимость, быть стойкими перед любыми испытаниями, заботиться о родной стране и работать ради её процветания. Защитники Сталинграда, всё поколение победителей совершили не только ратный подвиг. Они передали нам великое наследство – любовь к Родине, готовность отстаивать её интересы и независимость, быть стойкими перед любыми испытаниями, заботиться о родной стране и работать ради её процветания.




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