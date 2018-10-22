Представители международного ресторанного холдинга Ginza Project посетили лучшие винодельни Севастополя

С 15 по 18 октября состоялся винный тур, организованный Ассоциацией виноградарей и виноделов «Севастополь» (АВВС) для шеф-сомелье крупнейшего международного ресторанного холдинга Ginza Project. Среди гостей были представители известных ресторанов Санкт-Петербурга, таких как «Терраса», «Корюшка», «Гастрономика», «Москва», «Царь», «Фуд Парк» и «МариВанна». За три дня сомелье посетили ведущие винодельни Севастопольского региона.

Тур начался с визита на винодельню «Золотая Балка». Гости совершили экскурсию на завод, где ознакомились с новым современным оборудованием предприятия. По словам сомелье, это очень важно для формирования правильного представления о конечном продукте, поскольку на живописном винограднике, куда обычно привозят туристов, виноделие только начинается. Затем состоялась дегустация всех линеек игристых и тихих вин «Золотой Балки». Во второй день группа питерских сомелье посетила винодельню «Uppa winery» Павла Швеца. Во время экскурсию Павел рассказал гостям об особенностях малого виноделия в России. Он также разъяснил им характерную специфику Севастопольского терруара, отличающую его от всего Крыма и Кубани. По словам Павла Швеца, «здесь можно делать тонкие вина, и обусловлено это, прежде всего, известняком. У нас очень старый известняк, который на территории полуострова практически не встречается. Кроме того, температура зимой не опускается ниже -15-20 градусов, а, значит, нам ни к чему укрывать лозу. Это позволяет регулировать получаемое ягодой количество света». «Alma Valley» стала третей винодельней, которую посетили представители ресторанов. Винодельческое хозяйство использует в производстве вина гравитационный метод, о котором подробно рассказал винодел Игорь Сердюк. В третий день гости побывали в одном из самых старинных винодельческих предприятий Cевастополя – Инкерман. Экскурсию по заводу и дегустацию новинок винодельни провел для них главный винодел Георгий Чичинадзе.

Все представители Ginza Project отметили увлекательность и эффективность подобного рода знакомства с винодельческими хозяйствами. «Погружение в атмосферу винодельни и непосредственное общение с виноделами куда важнее общения с маркетологами» – резюмировали сомелье.