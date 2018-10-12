Оргкомитет национальной премии «Хрустальный компас» приглашает крымчан принять участие в проекте

Началась седьмая заявочная кампания на соискание национальной премии «Хрустальный компас». Победители по итогам ежегодного престижного международного конкурса определяются в 11 номинациях: научное достижение, путешествие и экспедиция, просвещение, издание, лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия, фоторабота, лучший региональный проект и другие.

Организационный комитет премии приглашает крымчан принять участие в «Хрустальном компасе». Подать заявку на соискание могут общественные организации, научные и образовательные учреждения, предприятия различных сфер, независимые инициативные группы, общественные деятели и другие частные лица.

Заявочная кампания завершится 10 февраля 2019 года, после чего проекты начнут рассматривать члены экспертного совета премии. Они определят победителей в 10 номинациях. Лидера номинации «Признание общественности» определит интернет-голосование. Подать заявку на участие можно на официальном сайте rus-compass.ru.

Традиционно в апреле оргкомитет объявляет тройки финалистов, все они получают приглашение на торжественную церемонию вручения премии, где будут названы имена победителей. Церемония вручения, на которой авторы лучших инициатив получат статуэтки из хрусталя и серебра, пройдет в мае 2019 года.

«Для всех, кто участвует в этом замечательном проекте, начинается пора принятия ответственных решений. Каждый из нас прекрасно понимает, что от выводов экспертного совета Национальной премии зависит не только оценка качества заявленных работ, но и выявление тенденций дальнейшего развития географического сообщества России и других стран. Нам предстоит выявить лучшие исполненные проекты и на их основе заглянуть за горизонты завтрашних маршрутов, по которым стремится пройти славное племя тех, кто выбрал своим признанием работу на ниве географии и сопутствующих дисциплин. Я знаю, что этот путь прекрасен. Я уверен, что вместе мы сможем найти ответы на самые сложные и важные вопросы географии России и всего мира», – подчеркнул председатель экспертного совета премии, почетный президент Русского географического общества, академик Владимир Котляков.

«Мы с большим интересом ждем новой заявочной кампании национальной премии “Хрустальный компас”, поскольку каждый новый участник – это всегда открытие. Знакомясь с именами новых соискателей, мы видим, какая большая научная и просветительская деятельность ведется в регионах нашего бескрайнего Отечества, прекраснейшей страны на свете – Великой России и зарубежных государств. Мы видим, как с каждым годом становится все больше и больше людей, увлеченных наукой и исследованиями. Мы рады новым ярким проектам, новым свершениям, новым научным достижениям. Желаю удачи каждому соискателю главной географической премии с красивым и звонким названием – “Хрустальный компас”», – отметил член экспертного совета национальной премии, доктор биологических наук Николай Дроздов.

Напомним, что национальная премия «Хрустальный компас» вручается с 2012 года. Это престижная международная награда в области географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия. Она призвана найти и показать лучшие современные достижения и практические проекты, направленные на сохранение природного и историко-культурного наследия нашей страны, показать ориентиры развития государства и общества, основываясь на лучших российских достижениях. За время проведения на соискание поступило 1531 проект из 35 стран мира и 84 регионов России. В специальной номинации «Признание общественности», где победителя определяют путем интернет-голосования, приняло участие порядка 1,6 млн человек.

Премия проводится под эгидой Русского географического общества и ПАО «Газпром». Организаторы: Краснодарское региональное отделение Русского географического общества и корпоративная ассоциация «Газпром на Кубани».



Справка:

«Хрустальный компас» – первая премия в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия России.

Это премия, призванная найти и показать лучшие отечественные достижения и практические проекты, направленные на сохранение природного и историко-культурного наследия нашей страны, поддержать тех, кто искренне считает Россию своим домом, уважает и бережет среду, в которой обитает. Это частные лица, предприятия, ученые и общественные деятели – все, чей пример, чья деятельность помогут широкой общественности открыть новые поводы гордиться своей Родиной.

В экспертный совет премии вошли известные ученые, общественные деятели, представители бизнеса и государственных органов России: Владимир Котляков, Артур Чилингаров, Юрий Воробьев, Николай Дроздов, Александр Фролов, Олег Аксютин, Виктор Савиных, Анастасия Чернобровина, Виталий Сундаков, Юрий Ефремов, Сергей Дудко и другие.



Номинации премии:

– Научное достижение;

– Просвещение;

– Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия;

– Лучший экологический проект промышленных предприятий, бизнеса;

– Путешествие и экспедиция;

– Лучшее освещение в СМИ;

– Издание;

– Фоторабота;

– Гражданская позиция;

– Лучший региональный проект;

– Признание общественности.



Организационный комитет Национальной премии «Хрустальный компас»

Контактные телефоны: +7 (800) 700-18-45; +7 (861) 213-10-61

E-mail: premiya.compass@mail.ru

Сайт: www.rus-compass.ru

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