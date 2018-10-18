Проект «Летний вечер в Херсонесе» занял первое место в финале конкурса Национальной премии Russian Event Awards 2018

Проект «Летний вечер в Херсонесе» занял первое место в финале регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2018 в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры».

12-13 октября в Тамбове состоялся финал престижной премии в области событийного туризма среди проектов Северо-Кавказского, Южного, Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Всего на участие в региональном конкурсе было подано 267 проектов из 29 регионов страны, в шорт-лист вошло 186 проектов. Авторы и представители 131 проекта из 26 регионов России приняли участие в финальных мероприятиях.

Победителей, занявших 1, 2 и 3 места ждут 24-27 октября в Нижнем Новгороде, где и пройдет Общенациональный финал Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2018.