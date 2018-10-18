Проект «Летний вечер в Херсонесе» занял первое место в финале конкурса Национальной премии Russian Event Awards 2018

18 октября 2018     50
Проект «Летний вечер в Херсонесе» занял первое место в финале конкурса Национальной премии Russian Event Awards 2018

Проект «Летний вечер в Херсонесе» занял первое место в финале регионального конкурса Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2018 в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры».

12-13 октября в Тамбове состоялся финал престижной премии в области событийного туризма среди проектов Северо-Кавказского, Южного, Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Всего на участие в региональном конкурсе было подано 267 проектов из 29 регионов страны, в шорт-лист вошло 186 проектов. Авторы и представители 131 проекта из 26 регионов России приняли участие в финальных мероприятиях.

Победителей, занявших 1, 2 и 3 места ждут 24-27 октября в Нижнем Новгороде, где и пройдет Общенациональный финал Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2018.

Метки: ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике И ещё...


Оргкомитет национальной премии «Хрустальный компас» приглашает крымчан принять участие в проекте Оргкомитет национальной премии «Хрустальный компас» приглашает крымчан принять участие в проекте

Началась седьмая заявочная кампания на соискание национальной премии «Хрустальный компас». Победители по итогам ежегодного престижного международного конкурса определяются в 11 номинациях: научное достижение, путешествие и экспедиция, просвещение, издание, лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия, фоторабота, лучший региональный проект и другие. Организационный комитет премии приглашает крымчан принять участие в «Хрустальном компасе». Подать заявку… читать »

Мультимедийные экспозиции обновленного Херсонеса пополнятся научными трудами ведущих итальянских и российских учёных Мультимедийные экспозиции обновленного Херсонеса пополнятся научными трудами ведущих итальянских и российских учёных

3 октября на территории Севастопольского филиала МГУ им. Ломоносова ведущие итальянские и российские ученые из университетов Москвы, Генуи и Турина представили сборник научных материалов об истории Причерноморья и двухтомник «История Крыма», которые будут использованы при подготовке научных справок и дополнений в мультимедийные стенды расположенные в зоне завершения реконструкции музея «Херсонес Таврический». Презентация состоялась в рамках… читать »

В Севастополе начинается реконструкция Исторического бульвара В Севастополе начинается реконструкция Исторического бульвара

3 октября 2018 года в Культурно-выставочном центре Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя состоялась пресс-конференция «Новая жизнь Исторического бульвара», на которой было объявлено о начале реконструкции Мемориального комплекса памятников обороны Севастополя 1854-1855 гг. «Исторический бульвар». Заказчиком работ является Федеральное государственное казённое учреждение «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Министерства культуры Российской Федерации. Военная история… читать »

Музей героической обороны приглашает принять участие в экологической акции Музей героической обороны приглашает принять участие в экологической акции

С 1 по 7 октября 2018 г. на территории Мемориального комплекса «Малахов курган» пройдет экологическая акция, организованная Государственным музеем героической обороны и освобождения Севастополя. Октябрь 2018 года объявлен Правительством г. Севастополя месяцем чистоты и благоустройства. Самое время проявить свою гражданскую позицию в деле поддержания, сохранения и приумножения красоты одной из главных достопримечательностей города-героя – Малахова кургана. Мемориальный… читать »

III Уваровские Таврические чтения. «Древности юга России» III Уваровские Таврические чтения. «Древности юга России»

С 19 по 21 сентября в Государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический» проходят Уваровские Таврические чтения, посвященные деятельности семьи Уваровых и их роли в изучении и охране памятников юга России. 19 сентября, в Государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический», открылась трехдневная научная конференция «III Уваровские Таврические чтения. Древности юга России», посвященная выдающимся представителям российской науки и общественно-политическим… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info