Проект «Общество для всех» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов

Поддержанный Государственным музеем-заповедником «Херсонес Таврический» проект автономной некоммерческой организации «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов на развитие гражданского общества.

На средства гранта в 2018 года общественники и музейщики реализуют проект-победитель, которым, в частности, предусматриваются следующие мероприятия и работы:

— обследование уровня доступности объектов и территории музея в соответствии с требованиями действующего законодательства;

— разработка рекомендаций по повышению уровня доступности объектов музея-заповедника для лиц с инвалидностью и МГН;

— разработка системы навигации, характеризующей доступность зданий, сооружений и прилегающей территории музея;

— подготовка документов для организации работы музея-заповедника с особыми категориями посетителей (положения, регламенты, типовые инструкции);

— разработка рекомендаций по организации экскурсионных маршрутов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения;

— проведение для сотрудников музея семинара «Особенности обслуживания людей с инвалидностью. Этика взаимодействия и оказание ситуационной помощи»;

— проведение на базе музея научно-практической конференции по теме: «Обеспечение доступности музеев-заповедников, парков и ландшафтных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения».

Планируется, что в реализации проекта примут участие представители Севастопольской региональной организации Всероссийского общества инвалидов, а также представители некоммерческих организаций Республики Крым и Южного федерального округа.