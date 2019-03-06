Театр драмы «Психо Дель Арт» приглашает на спектакль «Донька»

13 марта театр драмы «Психо Дель Арт» КИЦ приглашает на спектакль «Донька».
Встреча отца и дочери спустя пятнадцать лет заканчивается трагедией. Иногда не стоит возвращаться в прошлое, ведь там вы можете обнаружить только призраков. Позднее раскаяние, пресловутый «кризис возраста», переоценка ценностей, самопожертвование, рефлексия и фатальная любовь — всё это ждёт зрителей в «Доньке» Андрея Маслова.
Начало в 18:30.
Справки и заказ билетов: 41-12-09
Стоимость билета 300руб.
Место проведения: Культурно-информационный центр, Ул. П.Корчагина,1