Театр драмы «Психо Дель Арт» приглашает на спектакль «Донька»

5 марта 2019     71
Театр драмы «Психо Дель Арт» приглашает на спектакль «Донька»

13 марта театр драмы «Психо Дель Арт» КИЦ приглашает на спектакль «Донька».

Встреча отца и дочери спустя пятнадцать лет заканчивается трагедией. Иногда не стоит возвращаться в прошлое, ведь там вы можете обнаружить только призраков. Позднее раскаяние, пресловутый «кризис возраста», переоценка ценностей, самопожертвование, рефлексия и фатальная любовь — всё это ждёт зрителей в «Доньке» Андрея Маслова.

Начало в 18:30.

Справки и заказ билетов: 41-12-09
Стоимость билета 300руб.
Место проведения: Культурно-информационный центр, Ул. П.Корчагина,1

 




  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
Метки: , , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике И ещё...


Музею героической обороны была передана в дар картина «Даша Севастопольская» Музею героической обороны была передана в дар картина «Даша Севастопольская»

В Культурно-выставочном центре Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя в дар Музею была передана картина «Даша Севастопольская», которую нарисовали участники Молодежного историко-культурного фестиваля «Истории достоинства. От Владимира – до Владимира» – учащиеся художественной школы из Евпатории.

Учитель музыки из Севастополя удостоена Гран-при Всероссийского конкурса Учитель музыки из Севастополя удостоена Гран-при Всероссийского конкурса

Проект «Семья и музыка» преподавателя Севастопольской музыкальной школы №7 Александры Арестовой получил высшую оценку в номинации «Творческие работы» на Всероссийском конкурсе теоретических работ, который проходил этой зимой на базе Белгородского государственного института искусств и культуры.

«Брестская крепость. Дорогами памяти» - экспозиция на центральной аллее Исторического бульвара Рассекречены данные о крепости «Брест-Литовск»

В оргкомитет премии «Хрустальный компас» представлено издание «Атлас крепости Брест-Литовск Том 3» от коллег из республики Беларусь. В основу книги легли материалы под грифом «секретно».

«Великий баснописец» - литературно-познавательная программа к 250-летию Крылова «Великий баснописец» – литературно-познавательная программа к 250-летию Крылова

Литературно-познавательная программа «Великий баснописец», приуроченная к 250-летию со дня рождения писателя Ивана Андреевича Крылова, прошла в Культурно-информационном центре 15 февраля.

«Дарите книги с любовью» - акция к Международному Дню дарения книг «Дарите книги с любовью» – акция к Международному Дню дарения книг

Международный День дарения книг – один из самых молодых праздников в календаре. Он объединяет всех, кто не только сам любит читать книги, но и дарит эту радость другим.


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info