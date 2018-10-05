В Севастополе начинается реконструкция Исторического бульвара

3 октября 2018 года в Культурно-выставочном центре Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя состоялась пресс-конференция «Новая жизнь Исторического бульвара», на которой было объявлено о начале реконструкции Мемориального комплекса памятников обороны Севастополя 1854-1855 гг. «Исторический бульвар». Заказчиком работ является Федеральное государственное казённое учреждение «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Министерства культуры Российской Федерации.

Военная история России – неотъемлемая часть нашей духовной и мемориальной культуры. Памятники Исторического бульвара свидетельствуют о великих подвигах, беззаветном массовом героизме русских солдат и матросов, офицеров, генералов и адмиралов. Однако за 70 лет, прошедших со времени последней значительной реконструкции, мемориальный комплекс постепенно пришёл в неудовлетворительное состояние. Качественная его реконструкция стала абсолютно необходимой.

Открывая пресс-конференцию, директор Государственного музея героической обороны и освобождения города Севастополя Николай Мусиенко отметил, что реконструкция ещё одного исторического центра Севастополя, Исторического бульвара, очень важна для нашего города, она выполняется по поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина. В прошлом году была начата реконструкция Малахова кургана, в этом году начнётся реконструкция Исторического бульвара. Николай Мусиенко выразил уверенность, что при такой весомой поддержке, какую оказывает Министерство культуры Российской Федерации, все задачи, поставленные главой государства, будут выполнены.

Первый заместитель руководителя ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Министерства культуры России Евгений Максименко сообщил, что подрядчиком работ по реконструкции Исторического бульвара является компания ООО «Меандр». Согласован график выполнения работ, они должны быть завершены к концу будущего года при постоянном контроле со стороны заказчика.

Начальник Главного управления культуры города Севастополя Николай Краснолицкий подчеркнул, что Малахов курган и Исторический бульвар для севастопольцев являются святыми местами, и поблагодарил коллектив Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя за проделанную работу по благоустройству Малахова кургана. Он отметил, что своевременная реконструкция Исторического бульвара очень важна в преддверии 75-летия Великой Победы, которое будет отмечаться в 2020 году.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Севастополе Владимир Немцев сообщил, что Общероссийский народный фронт также будет контролировать ход работ.

Председатель Севастопольской региональной общественной организации по сохранению объектов культурного наследия «Морской форт» Григорий Донец убеждён, что Севастополь может и должен развиваться, не теряя свою историческую идентичность. Г. Донец акцентировал внимание присутствующих на важности будущей реконструкции Исторического бульвара и в то же время озвучил проблему необходимости защиты от жилой застройки земельного участка, где в годы Крымской войны располагался Камчатский люнет.

Участники пресс-конференции дали исчерпывающие ответы на многочисленные вопросы журналистов. В зале, где проходила пресс-конференция, была представлена проектная документация, карты, чертежи, схемы объектов и участков будущей реконструкции, а также визуализация облика Исторического бульвара после завершения работ.

В ходе реконструкции будут отремонтированы и восстановлены орудийные батареи левого и правого фасов 4-го бастиона, музеефицирована подземно-минная галерея, обустроены площадки для воспроизведения сцен бытовой жизни военных лагерей с использованием метода интерактивного погружения в историю, расширены выставочные площади, воссозданы малые архитектурные формы, реконструированы существующие здания под туристический информационный центр и «Корпус Рубо-Тотлебена», отремонтирована вся инфраструктура Мемориального комплекса. Архитектурно-ландшафтная реконструкция парка и создание рекреационных зон ещё выше поднимут популярность Исторического бульвара как любимого места отдыха жителей Севастополя и гостей города русской военной славы.