«Русская весна» в большой русской истории: научно-практическая конференция к 5-летию события

16 февраля в 13:00 в филиале МГУ им. М.В.Ломоносова состоится научно-практическая конференция в формате круглого стола «Русская весна» в большой русской истории: к 5-летию события».

23 февраля 2014 года в Севастополе состоялся народный сход-митинг, а произошедшие тогда события в конечном итоге привели к вхождению Севастополя и Крыма в состав России. Однако севастопольская революция пока так и не стала частью национальной памяти России, и о героическом выступлении жителей легендарного города-героя знают в нашей стране далеко не все.



Мероприятие будет состоять из двух частей:

1 часть (актуальная). 23 февраля 2014 года в Севастополе – к 5-летию «Русской весны».

2 часть (историко-философская). Революция во имя порядка – возможно ли это?

В круглом столе примут участие – спикер Законодательного Собрания Севастополя Екатерина Алтабаева, депутат Законодательного Собрания Севастополя Вячеслав Горелов, руководитель информационного агентства «Регнум» Модест Колеров.

А также – ведущие российские специалисты по истории и теории революции, бюрократии, общественной мысли, доктора наук Василий Ванчугов, Фёдор Гайда, Аркадий Минаков, Александр Репников, Александр Чудинов, политологи Александр Аафов, Моргана Дэвлин, Станислав Смагин, общественные деятели Севастополя.

Модераторы мероприятия – Любовь Ульянова, Борис Межуев.

Конференция пройдет по адресу: улица Героев Севастополя, 7, учебный корпус филиала МГУ, аудитория 211.