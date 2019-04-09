«Русский по пятницам» – подготовка к тотальному диктанту в библиотеке им. Толстого

9 апреля 2019     30
«Русский по пятницам» - тотальный диктант в библиотеке им. Толстого

12 апреля в малом зале Центральной городской библиотеке им. Л.Н. Толстого в рамках курса «Русский по пятницам» пройдёт заключительное занятие, цель которого – подготовка к Тотальному диктанту, который пройдёт во всех регионах России 13 апреля.

Занятие проведут преподаватели-филологи из Филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Севастополе.

Все желающие смогут вспомнить правила орфографии и пунктуации, получить консультацию филолога и повысить свой уровень грамотности. Вас ждёт разбор нескольких правил, знание которых потребуется при написании диктанта.

19 апреля – специальное занятие-послесловие «Разбор полетов, или работа над ошибками».

 
Встреча начнётся в 17:30. Вход со стороны ул. Ленина (остановка общ. транспорта). Напоминаем, что посещение можно начать с любого занятия. Тотально ждем встречи!


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