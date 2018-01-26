Литературный салон «Херсонесская Лира»

27 января в малом зале Византийской экспозиции в Государственном музее-заповеднике “Херсонес Таврический” вновь состоится встреча писателей, поэтов и художников в рамках литературного салона «Херсонесская Лира». Напомним, что данный проект реализуется музеем совместно с Севастопольским региональным отделением Союза писателей России.

Это заседание солона будет посвящено литературным юбилеям: 235-летию со дня рождения Стендаля и 230-летию лорда Джорджа Гордона Байрона, а также 80-летию Владимира Высоцкого.

Гостями мероприятия станут: Тихон Синицын, Людмила Обуховская, Сергей Овчаренко и многие другие. Музыкальный подарок собравшимся сделают юные музыканты, ученики школы искусств Александр Соснин и Ярослав Богатырев.

Начало мероприятия в 14 часов 30 минут.