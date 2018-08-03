Жители Земли увидят самый яркий звездопад года в ночь на 13 августа

Жители Земли в ночь на 13 августа смогут увидеть метеорный поток Персеиды, когда произойдет частичное затмение Солнца. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

“Одиннадцатого августа 2018 года произойдет частное затмение Солнца с максимальной фазой 0,74, видимое на севере и востоке России. С 12 на 13 августа нас ждет самый красивый звездопад года! На эту ночь приходится максимум активности метеорного потока Персеиды”, — говорится в сообщении.

По прогнозам Международной метеорной организации, можно будет наблюдать до 100 метеоров в час.

Удивительное природное явление начнется около 23.00 мск и продлится до 11.00. Поскольку для наблюдения “звездного дождя” не требуется ни специальных астрономических приборов, ни особых знаний, насладиться красивым зрелищем сможет любой желающий.

Это явление возникает в момент, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля, открытой в середине XIX века и возвращающейся к Солнцу каждые 130 лет. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, в результате чего образуется “звездный дождь”. Его интенсивность постепенно растет и, достигая своего пика, постепенно падает. Как правило, поток начинается 17 июля и длится до 24 августа, наибольшая активность приходится на 12 августа – в этот день в час падает около 60 метеоров. В этом году астрономы надеются, что их будет больше, — от 80 до 100. Максимум потока можно будет наблюдать в период с 23.00 мск 12 августа до 11.00 мск 13 августа. Хотя, по оценкам некоторых ученых, максимум может произойти чуть раньше.

Поскольку для наблюдения “падающих звезд” не требуется ни специальных астрономических приборов, ни особых знаний, насладиться красивым зрелищем сможет любой желающий.

Представители Всемирной метеорной организации успокаивают — слабые метеоры Луна будет засвечивать, а вот яркие будут хорошо видны, и каждый сможет их рассмотреть. Правда, для этого желательно подняться повыше. Идеальное место – горы.

Если подняться в горы возможности нет, ученые советуют отвернуться от Луны или встать так, чтобы она была заслонена каким-то объектом, например домом. С этой же целью можно взять с собой зонтик. На своем сайте Всемирная метеорная организация также дала советы фотографам, как сделать хорошие снимки этого удивительного природного явления. Чтобы в полной мере насладиться Персеидами, необходимо “тепло одеться, принести кресло для отдыха и смотреть на небо”, уверены специалисты организации.

По мнению ученых, наблюдения за метеорами играют важную роль в исследовании космоса, так как они способны дать дополнительную информацию о кометах, их строении и составе земной атмосферы. Также они помогают уточнить прогнозы метеоритной опасности для МКС и других космических спутников во время подобных максимумов активности потоков.



Источник ria.ru