Жители Земли увидят самый яркий звездопад года в ночь на 13 августа

3 августа 2018     107
Жители Земли увидят самый яркий звездопад года в ночь на 13 августа

Жители Земли в ночь на 13 августа смогут увидеть метеорный поток Персеиды, когда произойдет частичное затмение Солнца. Об этом сообщает пресс-служба Московского планетария.

“Одиннадцатого августа 2018 года произойдет частное затмение Солнца с максимальной фазой 0,74, видимое на севере и востоке России. С 12 на 13 августа нас ждет самый красивый звездопад года! На эту ночь приходится максимум активности метеорного потока Персеиды”, — говорится в сообщении.

По прогнозам Международной метеорной организации, можно будет наблюдать до 100 метеоров в час.

Удивительное природное явление начнется около 23.00 мск и продлится до 11.00. Поскольку для наблюдения “звездного дождя” не требуется ни специальных астрономических приборов, ни особых знаний, насладиться красивым зрелищем сможет любой желающий.

Это явление возникает в момент, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Туттля, открытой в середине XIX века и возвращающейся к Солнцу каждые 130 лет. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, в результате чего образуется “звездный дождь”. Его интенсивность постепенно растет и, достигая своего пика, постепенно падает. Как правило, поток начинается 17 июля и длится до 24 августа, наибольшая активность приходится на 12 августа – в этот день в час падает около 60 метеоров. В этом году астрономы надеются, что их будет больше, — от 80 до 100. Максимум потока можно будет наблюдать в период с 23.00 мск 12 августа до 11.00 мск 13 августа. Хотя, по оценкам некоторых ученых, максимум может произойти чуть раньше.

Поскольку для наблюдения “падающих звезд” не требуется ни специальных астрономических приборов, ни особых знаний, насладиться красивым зрелищем сможет любой желающий.

Представители Всемирной метеорной организации успокаивают — слабые метеоры Луна будет засвечивать, а вот яркие будут хорошо видны, и каждый сможет их рассмотреть. Правда, для этого желательно подняться повыше. Идеальное место – горы.

Если подняться в горы возможности нет, ученые советуют отвернуться от Луны или встать так, чтобы она была заслонена каким-то объектом, например домом. С этой же целью можно взять с собой зонтик. На своем сайте Всемирная метеорная организация также дала советы фотографам, как сделать хорошие снимки этого удивительного природного явления. Чтобы в полной мере насладиться Персеидами, необходимо “тепло одеться, принести кресло для отдыха и смотреть на небо”, уверены специалисты организации.

По мнению ученых, наблюдения за метеорами играют важную роль в исследовании космоса, так как они способны дать дополнительную информацию о кометах, их строении и составе земной атмосферы. Также они помогают уточнить прогнозы метеоритной опасности для МКС и других космических спутников во время подобных максимумов активности потоков.

 
Источник ria.ru

Метки: , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике И ещё...


#CrimeanFashionWeek - Крымская Неделя Моды пройдет в ресторане «Мадера» #CrimeanFashionWeek – Крымская Неделя Моды пройдет в ресторане «Мадера»

27 июля на новой гриль-террасе ресторана «Мадера» в Севастополе пройдет новая Крымская Неделя Моды. Территория женской красоты «Le petit Cadeau» совместно с стилистом Светланой Гуськовой представят стилизованный показ нескольких крымских и московских дизайнеров.  Также известное всем севастопольцам ателье «Любушка», которое плотно сотрудничает с организаторами Офицерского бала,  покажет свою авторскую коллекцию.  Бренд «Море по венам» представит лаконичные… читать »

Межрегиональный молодёжный форум «Родная гавань» приглашает новых участников Межрегиональный молодёжный форум «Родная гавань» приглашает новых участников

С 3 по 9 сентября 2018 года межрегиональный молодёжный форум «Родная гавань» приглашает новых участников – активных ребят в возрасте от 18 до 30 лет. Организаторы молодёжного форума предлагают участие в интересных мастер-классах, знакомство с известными докладчиками и насыщенную спортивную и развлекательную программу, грантовый конкурс, где можно выиграть деньги на реализацию твоего социального проекта.  … читать »

Мастер-класс по китайской живописи в рамках Российско-китайского Форума Мастер-класс по китайской живописи в рамках Российско-китайского Форума

20 июля в 18:00 в Центре творческих индустрий РАМА (Репина, 21) художница мирового уровня, известная деятель культуры Китая, руководитель Тянцьцзиньского китайско-русского центра культуры, зам. председателя Международного научного общества каллиграфии и живописи, госпожа Ван Сюлин проведет мастер-класс по традиционной китайской живописи в рамках 4-го Черноморского фестиваля российско-китайской дружбы. Картины Ван Сюлин находятся в Государственном музее Востока… читать »

«Football Holiday» - развлекательная программа к закрытию Чемпионата мира по футболу «Football Holiday» – развлекательная программа к закрытию Чемпионата мира по футболу

15 июля в ресторане Абордаж, курортного комплекса Аквамарин, пройдёт развлекательная и концертная программа, приуроченная к закрытию Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Ведущий Football Holiday – Алексей Редкевич. В программе мероприятия: – концертная программа: Rock’N’Roll Gang «FELLAS»; – развлекательная программа: конкурсы, викторины, аукционы; – кибертурнир по FIFA 2018; – настольные игры; – детская анимация: Я… читать »

«Всё кувырком» - спектакль Театра им. Кукол в КИЦ «Всё кувырком» – спектакль Театра им. Кукол в КИЦ

8 июля Театр им. Кукол представляет спектакль “Всё кувырком” из цикла “Сказки на подушках”. Три сказки, как три маленьких спектакля, у каждого, свой неповторимый стиль, своё настроение, в каждом используются разные виды кукол, но объединяет их, конечно же, автор – замечательный английских сказочник, Дональд Биссет. На сегодняшний день «Театр им. Кукол» является единственным профессиональным, стационарным,… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info