Директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Светлана Мельникова назначена членом Совета при Президенте по культуре и искусству

20 ноября Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об утверждении нового состава Совета при Президенте по культуре и искусству. Среди новых членов Совета — директор Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический» Светлана Мельникова.

Как указано в информации на официальном сайте Администрации Президента Российской Федерации, определяющим критерием для включения в состав президентского Совета по культуре и искусству является личный творческий успех и безусловный профессиональный авторитет. В Совете традиционно представлены выдающиеся деятели культуры и искусства, чья деятельность получила широкое общественное признание, всероссийскую и международную известность, отмеченные высшими государственными наградами, имеющие большой стаж успешной работы в отрасли и на руководящих должностях, а также наиболее авторитетные руководители ведущих организаций культуры регионов Российской Федерации.

Совет при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству является консультативным органом при Президенте Российской Федерации, созданным для обеспечения его взаимодействия с представителями творческой интеллигенции, выработки предложений по актуальным вопросам государственной политики в области культуры и искусства.