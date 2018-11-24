«Свет материнства – свет любви!» – в КИЦ в преддверии праздника состоялась торжественная церемония чествования многодетных матерей

В последнее воскресенье ноября в России отметят самый светлый и добрый праздник — День матери. В Культурно-информационном центре в преддверии праздника состоялась торжественная церемония чествования многодетных матерей.

В концертном зале КИЦ первый заместитель главы Гагаринского муниципального округа Юрий Иванченко вручил многодетным матерям памятные подарки и цветы.

В этот день из уст ведущих концертной программы Ильдара Дусалиева и Наталии Рачок звучали трогательные и душевные слова благодарности мамам. Солисты Культурно-информационного центра Дмитрий Морозов, Вячеслав Музыченко и Мария Мандзий, юные артисты образцового хореографического ансамбля «Атлантика» и образцового вокального ансамбля «Маленький принц» подарили всем присутствующим в зале мамам премьерные номера. Концертная программа была наполнена душевным теплом, нежностью и любовью.

По сложившейся традиции завершилась торжественная церемония совместным фото на добрую память.

Поздравляем всех мам с наступающим праздником! Желаем вам всего самого хорошего и доброго! Пусть дети будут здоровыми и счастливыми, радуют вас своими успехами и достижениями.



Отдел информации КИЦ

Фото Екатерины Мокрецовой