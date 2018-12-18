В Севастополе финишировал автопробег, посвящённый Дню неизвестного солдата

4 декабря 2018     51
В Севастополе финишировал автопробег, посвящённый Дню неизвестного солдата

3 декабря 2018 года, в День неизвестного солдата, на территории Мемориального комплекса «Сапун-гора» Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя финишировал автопробег по городам-героям и городам воинской славы России, приуроченный к этой дате.

Цель мероприятия – сохранение исторической памяти. В автопробеге приняли участие студенты и представители молодежных объединений из Москвы, преодолевшие более двух тысяч километров, чтобы доставить на Сапун-гору символическую капсулу памяти – гильзу от снаряда с землёй из разных городов-героев.

В гильзе от снаряда, которую привезли с собой участники автопробега, находилась земля из Тулы, Воронежа, Ростова-на-Дону, Новороссийска, Керчи. Эта земля была символично высыпана на Сапун-горе. Отсюда тоже была взята горсть земли, она будет передана в Изборск Псковской области, город, который находился в фашистской оккупации в тот же временной промежуток, что и Крым – с 1941 по 1944 год.

В семейной истории участников автопробега есть герои Великой Отечественной войны. Кому-то повезло застать в живых своих прадедов, а кто-то знает их лишь по фотографиям и рассказам родителей. Их имена и подвиги священны для потомков. Нынешний автопробег был призван углубить знание истории Великой Отечественной войны, истории боёв за Крым и Севастополь. Участники автопробега возложили цветы к Вечному огню на Сапун-горе, посетили Диораму.

Автопробег запомнится его участникам на всю жизнь. Живой связи времен и поколений никогда не прерваться.

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