Севастопольская фотошкола «Миг» открывает набор на курсы

Севастопольская фотошкола «Миг» открывает набор на курсы. Открытие состоится 5 сентября в 18:00.

Фотошкола предлагает на выбор краткосрочные фотокурсы объемом три месяца и специализированный курс обучения, рассчитанный на весь учебный год. Этот курс подойдет тем, кто желает профессионально заняться фотографией. Оба курса обучения включают в себя всю необходимую информацию и большой объем практических занятий, которые позволят в самых разных условиях создавать хорошие фотоснимки, раскрывающие ваши творческие замыслы. Кроме того, школа предлагает индивидуальные занятия по фотографии, проводит мастер-классы и обучающие тренинги для начинающих фотолюбителей и моделей.



Стоимость обучения:

– для детей школьного возраста – 2500 рублей/месяц;

– для взрослых – 3500 рублей месяц.

Предварительное расписание занятий в фотошколе «Миг»



Дополнительно для фотолюбителей, фотографов и художников фотошкола «Миг» проводит фотопрогулки по Севастополю и Крыму. Во время фотопрогулок вы сможете пополнить свое портфолио новыми интересными работами, получить консультацию у гида, а так же сможете принять участие в тематических мастер-классах по фотосъемке.



Контактные данные фотошколы «МИГ»:

Сайт: foto-mig.com

т. +7(978)712-51-54