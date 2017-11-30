“Севастопольский Нюрнберг”. Всероссийская научно-практическая конференция

23-24 ноября 2017 г. ФГБУК «Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя» при поддержке Российского военно-исторического общества проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию «Севастопольский Нюрнберг». Мероприятие приурочено к 70-летию судебного процесса по делу о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в Крыму и на Кубани, проходившего в г. Севастополе 12-23 ноября 1947 г.

В конференции примут участие ученые, историки, краеведы, музейные работники Севастополя, Евпатории, Феодосии, Керчи, Симферополя, Челябинска, Екатеринбурга, Москвы. В программе – обсуждение вопросов уничтожения оккупантами в 1941-1945 гг. населения, хозяйства, культурных ценностей России; проведения на территории СССР судебных процессов над немецкими преступниками, новых цивилизационных противостояний современности и другие актуальные темы.

Во время проведения конференции будут работать выставки «Ни давности, ни забвения…» из фондовых коллекций Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя, Историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва» и архивов Российской государственной библиотеки.

Место проведения: г. Севастополь, Кинопавильон Музея (Исторический бульвар,1).

Даты проведения: 23 ноября с 10.00 до 16.35, 24 ноября с 10.00 до 14.35

Подробности на странице музея в vk.com