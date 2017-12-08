«Севастополь кино» приглашает на открытые сеансы в киноклуб

8 декабря 2017     38
«Севастополь кино» приглашает на открытые сеансы в киноклуб

«Севастополь кино» с 7 по 13 декабря приглашает в киноклуб.

Кинотеатр «Россия» (пл. 50-летия СССР, 9) «Король Дроздобород» фильм-сказка ГДР 1965 г. режиссер: Вальтер Бек В ролях: Карин Уговски,Манфред Круг, Мартин Флёрхингер
Начало сеансов: 12-00

«Леди Макбет Мценского уезда Драма СССР Швейцария 1989 г. Режиссер: Роман Балаян В ролях: Наталья Андрейченко, Александр Абдулов, Николай Пастухов
Начало сеансов: 14-00

Годен к нестроевой» Комедия, военный СССР, 1968 г. Режиссер: Владимир Роговой В ролях: Викор Перевалов, Михаил Пуговкин, Борис Гитин
Начало сеансов: 16-00

Кинотеатр «Москва» (пр. Генерала Острякова, 70) «Король Дроздобород» фильм-сказка ГДР 1965 г. режиссер: Вальтер Бек В ролях: Карин Уговски,Манфред Круг, Мартин Флёрхингер
Начало сеансов: 12-00

«Леди Макбет Мценского уезда» Драма СССР Швейцария 1989 г. Режиссер: Роман Балаян В ролях: Наталья Андрейченко, Александр Абдулов, Николай Пастухов
Начало сеансов: 14-00

«Годен к нестроевой» Комедия, военный СССР, 1968 г. Режиссер: Владимир Роговой В ролях: Викор Перевалов, Михаил Пуговкин, Борис Гитин
Начало сеансов: 16-00

Вход свободный.

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