«Севастополь кино» приглашает на открытые сеансы в киноклуб

“Воскресный рождественский базар” в галерее “Зеленая Пирамида”



Каждое воскресенье, начиная с 26 ноября 2017, с 11.00 до 15.00 на территории галереи “Зеленая Пирамида” будет проходить Рождественский базар. Это мероприятие придется по душе всем севастопольцам, независимо от возраста. Взрослых на рождественском базаре ожидают: 1. Разнообразные новогодние и рождественские товары, интересные идеи для подарков. 2. Специальные рождественские скидки -30% на весь товар галереи (… читать »