Журналисты Севастополя и Крыма встретились на новогоднем приёме с Министром иностранных дел Сергеем Лавровым

В Доме приемов Министерства иностранных дел России – в особняке на Спиридоновке в Москве состоялась традиционная дружеская предновогодняя встреча Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с представителями российских СМИ.

От имени Министра иностранных дел России Сергея Лаврова состоялся новогодний приём, на который были приглашены известные журналисты, представители ведущих информационных агентств, дипломаты, политики. Среди приглашённых уже второй раз были журналисты из Республики Крым, а также председатель Севастопольской организации Союза журналистов России Сергей Горбачев. Министр побеседовал с журналистами по вопросам взаимодействия с МИД и перспективам сотрудничества, что подчёркивает особое внимание, уделяемое внешнеполитическим ведомством информационному сообществу полуострова.

Собравшихся тепло приветствовали министр иностранных дел России Сергей Лавров и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Гостям был представлен «спецролик» – инновационный фильм «Очень искусственный интеллект», главным героем которого является Робот Захар – спикер внешнеполитического ведомства. С юмором, на злобу дня, с использованием новых медийных приёмов и с надлежащими акцентами в адрес наших «партнёров» на международной площадке говорилось о существующих проблемах дипломатических отношений в контексте «санкционной любви в эпоху гибридных войн».

Вечер проходил в дружественной и неформальной обстановке. В ходе общения журналистам представилась возможность обсудить вопросы творческого и рабочего взаимодействия с одним из «главных по Крыму» – Первым заместителем председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константином Затулиным, председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьёвым, представителями экспертного сообщества, коллегами.

В качестве новогоднего подарка гостям вручили оригинальную МИД-кружку для кофе – «хамелеон» с проявляющейся надписью «Мы там, где горячо» и видом на здание МИДа. Подарок со смыслом, в краткой аннотации – «инструкции по применению» сказано: 1. Устройся поудобнее; 2. Налей кипяток; 3. Наслаждайся МвИДом.

Да, без кофе в журналистском деле не обойтись. Как и без периодического обращения к словам А.С. Пушкина: «Сословие журналистов есть рассадник людей государственных – они знают это и, собираясь овладеть общим мнением, они страшатся унизить себя в глазах публики недобросовестностью, переметчивостью, корыстолюбием или наглостью». И ещё не обойтись без понимания простых до банальности «заштампованных» терминов: Гражданин, Патриот, Отечество… Ответственность, Объективность, Профессионализм.



Павел Трофимук