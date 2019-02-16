«Сквозь эфир летят радиоволны» – виртуальная передача в КИЦ ко Всемирному дню радио

13 февраля в Культурно-информационном центре отметили Всемирный день радио. Гостями виртуальной передачи «Сквозь эфир летят радиоволны» стали более 200 студентов Севастопольского колледжа сервиса и торговли, промышленно-технологического колледжа им. Маршала инженерных войск А.В. Геловани.

«Появлением радио мировое сообщество обязано гениальному русскому учёному — физику Александру Степановичу Попову. Передача сигналов на расстояние — это была совершенно новая идея, воплощение которой в жизнь положило начало новой эре в области техники связи — эре радио. Смелость мысли, великолепное знание предмета позволили ему создать теорию и на практике осуществить беспроводную передачу сигналов»,- рассказала ведущая программы Инна Кулик, открывая тематическую встречу.

Ведущие И.Дусалиев и И.Кулик познакомили студентов с историей появления радио в нашей жизни. В ходе большой интерактивной программы они участвовали в познавательных викторинах, конкурсах. Особый интерес вызвало «погружение в эпоху». Зрители стали свидетелями живого научного спора изобретателей А.С.Попова (его роль исполнил А.Шамрицкий) и Г.Маркони (эту роль воплотил С.Медведь).

Эмоциональной и трогательной получилась история «блокадной Мадонны», поэтессы Ольги Берггольц — голоса осажденного Ленинграда, рассказанная Екатериной Рабиевской. Музыкальную летопись Великой Отечественной войны представил солист Вячеслав Музыченко.

В мультимедийном проекте «Голоса эпохи» прозвучали фрагменты радиоэфира с участием Юрия Левитана, Ольги Берггольц, передачи «Найти человека», которую 9 лет вела на радио «Маяк» известная детская писательница Агния Львовна Барто.



Отдел информации КИЦ

Фото Екатерины Мокрецовой