«Сквозь эфир летят радиоволны» – виртуальная передача в КИЦ ко Всемирному дню радио

16 февраля 2019     17
«Сквозь эфир летят радиоволны» - виртуальная передача в КИЦ ко Всемирному дню радио

13 февраля в Культурно-информационном центре отметили Всемирный день радио. Гостями виртуальной передачи «Сквозь эфир летят радиоволны» стали  более  200 студентов  Севастопольского колледжа сервиса и торговли, промышленно-технологического колледжа им. Маршала инженерных войск А.В. Геловани.

«Появлением радио мировое сообщество обязано гениальному русскому учёному — физику Александру Степановичу Попову. Передача сигналов на расстояние — это была совершенно новая идея, воплощение которой в жизнь положило начало новой эре в области техники связи — эре радио. Смелость мысли, великолепное знание предмета позволили ему создать теорию и на практике осуществить беспроводную передачу сигналов»,- рассказала ведущая программы Инна Кулик, открывая тематическую встречу.

Ведущие И.Дусалиев и И.Кулик познакомили студентов с историей появления радио в нашей жизни. В ходе большой интерактивной программы они  участвовали в познавательных викторинах, конкурсах. Особый интерес вызвало «погружение в эпоху». Зрители стали свидетелями живого научного спора изобретателей А.С.Попова (его роль исполнил А.Шамрицкий) и Г.Маркони (эту роль воплотил  С.Медведь).

Эмоциональной и трогательной получилась история «блокадной  Мадонны», поэтессы Ольги Берггольц — голоса осажденного Ленинграда, рассказанная  Екатериной Рабиевской. Музыкальную летопись Великой Отечественной войны представил солист Вячеслав Музыченко.
В мультимедийном проекте «Голоса эпохи» прозвучали фрагменты радиоэфира с участием Юрия Левитана, Ольги Берггольц, передачи «Найти человека», которую 9 лет вела на радио «Маяк» известная детская писательница Агния Львовна Барто.

 
Отдел информации КИЦ
Фото Екатерины Мокрецовой




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