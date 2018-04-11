«Современное российское кино как зеркало российской действительности» – встреча с кинокритиком Ириной Павловой в библиотеке им. Толстого

11 апреля 2018     62
«Современное российское кино как зеркало российской действительности» - встреча с кинокритиком Ириной Павловой в библиотеке им. Толстого

12 апреля по приглашению международного медиа-клуба «Формат А3» в Севастополь приедет известный российский кинокритик, художественный руководитель российских программ Московского Международного кинофестиваля Ирина Павлова. Открытая встреча с ней состоится 12 апреля в 18:00 в Центральной библиотеке им. Толстого. Тема встречи – «Современное российское кино как зеркало российской действительности».

Ирина Павлова – известнейший российский киновед, кинокритик, сценарист, художественный руководитель российских программ Московского Международного кинофестиваля с 2000 года. Она подбирает наиболее интересные работы для фестиваля. Ирину Павлову в качестве авторитетного киноведа приглашают как члена жюри на многие зарубежные кинофестивали. По её книгам и многочисленным статьям изучают теорию кино, историю современного кинематографа, осваивают основы актёрского мастерства, готовятся к профессиональной работе на телевидении, в театре и киноиндустрии. Автор свыше 600 статей по вопросам истории и теории кино, современного кинематографа, актёрского мастерства, телевидения и театра в различных периодических изданиях в СССР, России и за рубежом (Германия, США, Франция, Польша, Болгария, Бразилия и др.). Автор и ведущая телепередач «Кино и время», «Для тех, кто любит кино». Главный редактор кинокомпаний «Фабула» и «Синеграф».

Вход на встречу свободный.

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