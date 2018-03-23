«Федорино горе» – спектакль театра кукол «Саквояж»

«Sage» – диджериду концерт в лофте Луна



Весна с Art ME продолжается красивой музыкой и атмосферными погружениями в звук. В этот раз гостем вечеринки станет музыкант из Екатеринбурга – «Sage». Музыка Sage прекрасная и глубокая по содержанию, сочетает в себе древние и современные способы создания музыки. Sage – это виртуозное исполнение на диджериду и его экспериментальных разновидностях, уникальное звучание голоса в широком… читать »