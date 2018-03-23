«Федорино горе» – спектакль театра кукол «Саквояж»

22 марта 2018     98
«Федорино горе» - спектакль театра кукол «Саквояж»

25 марта на сцене Балаклавского Дворца Культуры состоится показ спектакля по мотивам сказки К.И. Чуковского «Федорино горе».

Народный театр кукол «Саквояж» ко Дню кукольника для юных зрителей покажет замечательную сказку про неопрятную старушку, от которой убежала мебель, посуда и домашняя утварь.

«Федорино горе» – это гимн чистоте и гигиене. Перед спектаклем зрителя ждёт знакомство с экспонатами выставки «Открытые кулисы», где будут представлены миниатюрные предметы театра: бутафорский самовар, лоскутное одеяло, Павлово-Посадские платки, корзины из лозы и т.д. Маленькие зрители смогут угоститься чаем из настоящего самовара и с бубликами.

 

 
Место проведения: Балаклавскоий Дворец Культуры, ул. Калича, 21.

Начало спектакля в 11.30

Справки по телефонам: 63-71-70, +7(978)730-59-87; +7(978)812-20-67

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