«Сталинград: 200 дней мужества и стойкости» – патриотический час в КИЦ

Есть в календаре такие даты, которые навечно вписаны в героическую летопись страны. Одна из них — Сталинградская битва, продолжавшаяся с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Именно это великое сражение обеспечило коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны. В память об этом событии 1 февраля в Культурно-информационном центре для школьников 5-6 классов сш№32 был проведён патриотический час «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости».

В ходе мероприятия были перелистаны страницы истории Сталинградской битвы. Память о ней — это память о великом народном подвиге, единстве и мужестве. Ведь ни одна из мировых битв по масштабам, ожесточённости и своему значению не может сравниться с ней. Ребята вместе с ведущей Инной Кулик совершили краткий исторический экскурс в историю битвы «Двести огненных дней и ночей». Особенностью нынешней встречи и разговора о войне с учащимися стал диалог «глаза в глаза». И.Кулик говорила эмоционально, пропуская каждое слово через свое сердце и показывая свое личное отношение к тем суровым и героическим событиям. Глубине погружения в те далекие события способствовали и кадры военной хроники, и уникальные фронтовые фотографии, и актерское мастерство Александра Шамрицкого, рассказавшего о подвиге 19-летнего связиста Матвея Путилова, и песни военных лет в исполнении солиста КИЦ Вячеслава Музыченко.

В завершение встречи все присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

«Миллионы людей ежегодно поднимаются к вершине Мамаева кургана, вспоминая прошлое, они думают о будущем. И голос истории, как завещание павших, доносит новому поколению простую и ясную истину — человек рождается для жизни. Пройдут века, а немеркнущая слава защитников Сталинграда будет вечно жить в памяти народа»,- подводя итоги, отметила Инна Кулик.



Отдел информации КИЦ

Фото Екатерины Мокрецовой