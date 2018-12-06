В библиотеке КИЦ состоялась встреча студентов с Еленой Москаленко, автором книги «Навстречу жизни»

3 декабря в мире отмечают Международный день людей с инвалидностью. К этому дню в библиотеке Культурно-информационного центра была приурочена встреча студентов Севастопольского индустриально-педагогического колледжа им. П.К.Менькова с Еленой Москаленко, автором книги «Навстречу жизни».

Писатель Елена Москаленко хорошо знакома севастопольцам. В 2000 году она стала одним из организаторов конкурса для пишущих инвалидов, по итогам которого было сформировано литературное объединение «Пристань озарения» Севастопольской городской организации инвалидов. Елена Петровна имеет группу инвалидности и с трудностями жизни людей с ограниченными физическими возможностями хорошо знакома.

Главной героиней повести «Навстречу жизни» является жительница Севастополя Лидия Андреевна Тихолаз, заслуженный художник Украины. Она родилась с тяжелой степенью ДЦП. Болезнь лишила её возможности делать что-либо своими руками. В поисках возможности реализовать свой творческий потенциал, она научилась рисовать ногами. В 22 года у Л.Тихолаз состоялась первая персональная выставка живописных работ в Севастополе. А в 23 года она окончила Московский заочный народный университет искусств им.Н.К.Крупской по специальности – руководитель изостудии.

Невозможно поверить, что эта хрупкая женщина со слабым здоровьем активно участвовала в выставках живописи в Москве, Киеве, Уфе, Свердловске, Рязани, Чебоксарах и многих других городах. Много лет её картины путешествуют по всему миру. Полотна Л.Тихолаз находятся в частных коллекциях в Австрии, Германии, Турции. В 1998 году Лидии Андреевне было присвоено звание «Заслуженный художник Украины». Всей своей жизнью Л.Тихолаз доказала, что тяжелая болезнь – это не приговор, а лишь испытание человека на прочность. В 2018 году две картины Л.Тихолаз были переданы в дар Севастопольскому художественному музею им. М.П.Крошицкого.

Автор книги рассказала о своём творчестве, успехах и планах на будущее. Елена Петровна подробно ответила на все вопросы студентов.

«Мы благодарим Елену Петровну за встречу и прекрасную беседу. И очень надеемся, что это не последняя наша встреча в литературной гостиной центра» — отметила методист библиотеки Т.Глущенко.



Отдел информации КИЦ

Фото Екатерины Мокрецовой

Фото с сайта hersones.org