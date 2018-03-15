Творческое объединение «Три апельсина» приглашает на музыкальные спектакли в «Безумном Чаепитии»

15 марта 2018     48
Творческое объединение «Три апельсина» приглашлает на музыкальные спектакли в «Безумном Чаепитии»

Творческое объединение “Три апельсина” проводит уникальные музыкальные спектакли для детей и их родителей.

Постановки представляют собой невероятно душевные представления под аккомпанемент скрипки и фортепиано.

Герои известных произведений – “Стойкий оловянный солдатик”, “Щелкунчик”, сказки про Ёжика и Медвежонка, “Федорино горе” и многие, многие другие – оживают и радуют своих юных зрителей.

В каждой постановке уделяется внимание развитию детей, их знакомству с музыкой, с ритмом, с инструментами. В конце каждого представления – музыкальная викторина, к которой подключаются даже взрослые зрители.

Возраст аудитории – от самых-самых маленьких до самых-самых больших.

Организаторы проекта приглашают всех желающих подарить детям возможность прикоснуться к волшебству и побывать в сказке.

 
24 марта, четвёртая суббота, порадует спектаклем – “Сказка о глупом мышонке” по произведению С.Маршака.

Более детальную информацию можно получить в группе VK

Время проведения: по вторым и четвёртым субботам месяца, в 10.30 утра.

Длительность: 30-45 минут (в зависимости от спектакля).

Стоимость билета: 250 рублей за семью.

Место проведения: кафе “Безумное чаепитие”, ул, Большая Морская 12

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