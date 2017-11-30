Театр им. Кукол. Репертуар на декабрь

В декабре Севастопольский театр им. Кукол (ул. Павла Корчагина, 1) под руководством Артёма Макеева приготовил маленьким севастопольцам новые встречи с уже полюбившимися героями героями сказок.
2 и 3 декабря в 11:00 для маленьких зрителей покажут спектакль «Королевская игра» по мотивам итальянской народной сказки «Генерал Фанта-Гиро»
На свете есть много замечательных игр. Но среди них есть одна особенная. В ней нет победителей и проигравших и играть в нее могут как взрослые, так и дети. И если Вы научитесь играть в эту игру, то однажды воскликните – «О! Это воистину Королевская игра».
Для детей от 5 лет и взрослых
9 и 10 декабря в 11:00 можно будет увидеть спектакль “Слон Хортон ждет птенца” из цикла “Сказки на подушках”
Представьте себе слона сидящего в гнезде на верхушке дерева. Вы спросите, что он там делает? Вы не поверите, высиживает птенца. А вот как он там оказался, и какие невероятные испытания ему пришлось пережить, вы узнаете, посмотрев спектакль, поставленный по сказки одного из самых известных американских детских писателей – Доктора Сьюза.
Для детей от 5 лет и взрослых
Продолжительность спектакля 30 мин.’
27 и 28 декабря в 11:00, а также со 2 по 5 января в 11:00 И 15:00 артисты театра представят вниманию зрителей премьеру спектакля “Хочу на Луну”.
Можно ли детям все позволять?
Ночью по крыше без платья гулять,
Пальцем большим в носу ковыряться,
В грязных ботинках в постели валяться,
Громко кричать в трубу водосточную,
Прыгать с балкона в клумбу цветочную,
Грызть все подряд, в прохожих плеваться,
Может ли детям все позволяться?
«Может» или «не может»?
Вот в чем вопрос!!!
Как-то раз, заметьте «ни как-то два» или «как-то три», а именно как-то раз, в королевском доме, под королевской крышей произошла пресумасшедшая история, которая, как мы надеемся, поможет нам разобраться в этом вопросе.
Спектакль будет интересен детям от 5 лет и взрослым.
Касса: 41-12-09 пн. – суб. с 10.00 до 18.00, воскр. с 10 до 17.00.
Стоимость билета 300 руб.