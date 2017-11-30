Театр им. Кукол. Репертуар на декабрь

30 ноября 2017     11
Театр им. Кукол. Репертуар на октябрь.

В декабре Севастопольский театр им. Кукол (ул. Павла Корчагина, 1) под руководством Артёма Макеева приготовил маленьким севастопольцам новые встречи с уже полюбившимися героями героями сказок.

2 и 3 декабря в 11:00 для маленьких зрителей покажут спектакль «Королевская игра» по мотивам итальянской народной сказки «Генерал Фанта-Гиро»

На свете есть много замечательных игр. Но среди них есть одна особенная. В ней нет победителей и проигравших и играть в нее могут как взрослые, так и дети. И если Вы научитесь играть в эту игру, то однажды воскликните – «О! Это воистину Королевская игра».
Для детей от 5 лет и взрослых

9 и 10 декабря в 11:00 можно будет увидеть спектакль “Слон Хортон ждет птенца” из цикла “Сказки на подушках”

Представьте себе слона сидящего в гнезде на верхушке дерева. Вы спросите, что он там делает? Вы не поверите, высиживает птенца. А вот как он там оказался, и какие невероятные испытания ему пришлось пережить, вы узнаете, посмотрев спектакль, поставленный по сказки одного из самых известных американских детских писателей – Доктора Сьюза.
Для детей от 5 лет и взрослых
Продолжительность спектакля 30 мин.’

27 и 28 декабря в 11:00, а также со 2 по 5 января в 11:00 И 15:00 артисты театра представят вниманию зрителей премьеру спектакля “Хочу на Луну”.

Можно ли детям все позволять?
Ночью по крыше без платья гулять,
Пальцем большим в носу ковыряться,
В грязных ботинках в постели валяться,
Громко кричать в трубу водосточную,
Прыгать с балкона в клумбу цветочную,
Грызть все подряд, в прохожих плеваться,
Может ли детям все позволяться?
«Может» или «не может»?
Вот в чем вопрос!!!

Как-то раз, заметьте «ни как-то два» или «как-то три», а именно как-то раз, в королевском доме, под королевской крышей произошла пресумасшедшая история, которая, как мы надеемся, поможет нам разобраться в этом вопросе.

Спектакль будет интересен детям от 5 лет и взрослым.

Касса: 41-12-09 пн. – суб. с 10.00 до 18.00, воскр. с 10 до 17.00.
Стоимость билета 300 руб.

Метки: ,
Поделиться:


Пока никто не оставлял комментариев

Оставить комментарий


Читайте также в рубрике И ещё...


Всероссийский экологический диктант пройдет в ЦГБ Толстого Бесплатный интенсив по подготовке к итоговому сочинению для учеников 10-11 классов в Севастопольском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова

4 декабря Севастопольский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, Информационно-образовательный центр “Русский музей: виртуальный филиал” (Вакуленчука, 29, корп.4) приглашает на бесплатный интенсив-консультацию по подготовке к итоговому сочинению для учеников 10-11 классов. На интенсиве будут обсуждаться следующие темы: – Как определить и сформулировать проблему, – как орагументировать свою позицию, – работа над структурой и стилистикой итогового сочинения…. читать »

"Воскресный рождественский базар" в галерее "Зеленая Пирамида" “Воскресный рождественский базар” в галерее “Зеленая Пирамида”

Каждое воскресенье, начиная с 26 ноября 2017, с 11.00 до 15.00 на территории галереи “Зеленая Пирамида” будет проходить Рождественский базар. Это мероприятие придется по душе всем севастопольцам, независимо от возраста. Взрослых на рождественском базаре ожидают: 1. Разнообразные новогодние и рождественские товары, интересные идеи для подарков. 2. Специальные рождественские скидки -30% на весь товар галереи (… читать »

Балет "Лебединое озеро" на сцене театра Луначарского Балет “Лебединое озеро” на сцене театра Луначарского

22 ноября на сцене театра им. Луначарского (Нахимова, 6) будет идти всемирно известный балет «Лебединое озеро». Шедевр мировой классической культуры балет «Лебединое озеро» в 4-х картинах принадлежит П.И. Чайковскому, авторами либретто являются Владимир Бегичев и Василий Гельцер. В основу сюжета положена старинная немецкая легенда, повествующая о прекрасной принцессе Одетте, превращённой в лебедя злым колдуном —… читать »

"Севастопольский Нюрнберг". Всероссийская научно-практическая конференция “Севастопольский Нюрнберг”. Всероссийская научно-практическая конференция

23-24 ноября 2017 г. ФГБУК «Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя» при поддержке Российского военно-исторического общества проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию «Севастопольский Нюрнберг». Мероприятие приурочено к 70-летию судебного процесса по делу о злодеяниях немецко-фашистских захватчиков в Крыму и на Кубани, проходившего в г. Севастополе 12-23 ноября 1947 г. В конференции примут участие ученые, историки, краеведы,… читать »

Музыкальная сказка «Жил-был волк» в СЦКиИ Музыкальная сказка «Жил-был волк» в СЦКиИ

17 ноября в 13:00 Севастопольский центр культуры и искусства (ул. Ленина, 25) и Государственный академический музыкальный театр Республики Крым представляют детскую музыкальную сказку «Жил-был волк». Музыкальная сказка создана по известной пьесе замечательного крымского драматурга и поэта Владимира Орлова «Золотой Цыпленок». Юным зрителям расскажут о том, как Лиса и Волк пытались украсть Курочку Рябу, чтобы получать… читать »


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info