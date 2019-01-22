«Театр им. Кукол» – репертуар на февраль 2019

Севастопольский «Театр им. Кукол» представляет репертуар на февраль 2019.

3 февраля в 11:00 спектакль «Всё кувырком» из цикла “Сказки на подушках”

Три сказки, как три маленьких спектакля, у каждого, свой неповторимый стиль, свое настроение, в каждом, используются разные виды кукол, но объединяет их, конечно же, автор – замечательный английских сказочник, Дональд Биссет. 3+

После окончания спектакля каждый маленький зритель вместе с родителями сможет сделать куклу-игрушку одного из героев, увиденного спектакля.

10 февраля в 11:00 спектакль «Солнышко и снежные человечки»

Мудрая, трогательная зимняя сказка-притча о двух маленьких снеговичках, которые отправились искать солнце. Зрители окунутся в необычную атмосферу этого кукольного действа и сами станут его участниками. 3+

15 февраля в 18:00 моноспектакль «Оскар и Розовая дама»

– 13 писем к Богу

– 13 шагов от рождения до смерти

– 13 откровений любви.

– 13 невозможностей остаться прежним

«…Для меня «Оскар и Розовая дама» – не спектакль. Это скорее возможность поделиться, в надежде, что для кого-то эта история сможет стать настоящим откровением, как когда-то она стала таким откровением для меня. Я глубоко убежден, «Оскар…», обладает великой силой примирять человека с самим собой, а значит с Богом и миром…» Из интервью худ. рук. «Театра им. Кукол», актера и режиссера спектакля «Оскар и Розовая дама» Макеева А.

Остается добавить, автором произведения является, один из самых ярких современных европейских писателей и драматургов – Эрик-Эмманюэль Шмитт. А само произведение переведено более чем на 30 языков. 14+

11 и 24 февраля в 11:00 спектакль «Терем ОК» по мотивам русской народной сказки. Из цикла «Театр своими руками».

Эта известная детская сказка откроется совершенно с другой стороны. Вы удивитесь, узнав, что на самом деле не такая она уж и детская. В любом случаи мы вместе посмеемся от души, постучим в барабаны и научимся делать кукол из самых обычных бытовых предметов.

Стоимость билета 300 руб.

Касса 41-12-09

Культурно-информационный центр, ул. П. Корчагина, 1