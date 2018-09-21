III Уваровские Таврические чтения. «Древности юга России»

С 19 по 21 сентября в Государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический» проходят Уваровские Таврические чтения, посвященные деятельности семьи Уваровых и их роли в изучении и охране памятников юга России.

19 сентября, в Государственном историко-археологическом музее-заповеднике «Херсонес Таврический», открылась трехдневная научная конференция «III Уваровские Таврические чтения. Древности юга России», посвященная выдающимся представителям российской науки и общественно-политическим деятелям XIX в. С.С.Уварову, А.С.Уварову и П.С.Уваровой.

Конференция организована Государственной публичной исторической библиотекой России и Государственным историко-археологическим музеем-заповедником «Херсонес Таврический» при поддержке Фонда гуманитарных проектов.

В программу конференции включено около 30 докладов по роли семьи Уваровых в российской истории, их вкладу в отечественную науку, истории изучения памятников Крыма и археологии юга России. В работе форума примут участие специалисты в области изучения истории Крыма, истории археологической науки в России, памятников античной и византийской археологии юга России. В частности, ожидается участие представителей Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХИГС), Института археологии РАН, Национального исследовательского Саратовского государственного университета им. Н. Г.Чернышевского, Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, МГУ имени М.В. Ломоносова, Государственного исторического музея, Института археологии Крыма РАН и других организаций.

Доклады разделены на пять тематических блоков : «Семья Уваровых-исследователи древностей Юга России», «История изучения Крыма и его образ в Российской империи», «Херсонес Таврический-Русские Помпеи», «Памятники Юга России».

Наследие семьи Уваровых будет предметом докладов, посвященных А. С. Уварову как собирателю древнерусской живописи и уваровской версии происхождения и истории крымских караимов.

Среди докладов, характеризующих историю Крыма выделяются сообщения «Эдвард-Даньел Кларк: путешественник, коллекционер, писатель, русофоб?» и «Польский след в истории Крыма». Новые архивные материалы будут продемонстрированы в докладах, посвященных истории изучения Херсонеса. Среди них, документы, отражающие деятельность И. А. Антоновой, руководившей музеем в 1955—1971, 1981—1985 гг.

Традиционно, центральное место в проблематике конференции занимает археология юга России. В этот раз она представлена докладами по византийской и испанской керамике из комплексов Херсонеса и Чембало, античным амфорам из музейных коллекций, применением новых методов при реконструкциях археологических объектов.

Доклады отражают сферы деятельности и научные интересы семьи Уваровых



Для справки:

Министр народного просвещения, президент императорской Академии наук граф С.С. Уваров был не только видным государственным деятелем, но и создателем в семейной усадьбе Поречье знаменитого музея, включавшего ценнейшую библиотеку. Благодаря деятельности семьи Уваровых Поречье стало одним из важных культурных центров России.

Его сын граф А.С. Уваров был одним из основателей Государственного Исторического музея, где хранится большая часть собранных им артефактов. А.С. Уваров – признанный исследователь древностей Юга России: античных, византийских и славянских памятников. Выдающуюся роль в становлении российской археологии сыграло созданное А.С. Уваровым Московское археологическое общество.

Профессор археологии и почетный член Петербургской академии наук П.С. Уварова, после смерти мужа возглавившая Московское археологическое общество и руководившая им на протяжении 35 лет, организатор девяти археологических съездов, внесла огромный вклад в организацию археологической науки в России и охрану историко-культурного наследия.