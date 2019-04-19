Учащиеся Севастопольского политехнического лицея нашли «Пропавшую грамоту»

19 апреля 2019     46
Учащиеся Севастопольского политехнического лицея нашли «Пропавшую грамоту»

17 апреля 2019 года сотрудники Севастопольского военно-исторического музея-заповедника провели историческую викторину-игру «Пропавшая грамота» в Культурно-выставочном центре Музея (ул. Ленина, 35).

В мероприятии приняли участие учащиеся 7-го класса Севастопольского политехнического лицея. Материалом для викторины стала выставка Музея «История Севастополя: о мужестве и славе», посвященная истории нашего города с момента основания до наших дней. Ребята искали ответы на множество интересных и непростых вопросов, связанных с именами и деятельностью известных исторических личностей, выдающихся флотоводцев, сыгравших важную роль в становлении Черноморского флота и города Севастополя. Также участники викторины решали исторические задачи, писали диктант, расшифровывали историческую шифрограмму. Успешно выполнив задания и пройдя все остановки по выставочному залу, ребята пришли к победному финишу и обнаружили «Пропавшую грамоту» с текстом Указа Екатерины Второй об основании Севастополя.

Историческая викторина в непринужденной игровой форме познакомила ребят с выставкой «История Севастополя: о мужестве и славе», дала возможность узнать малоизвестные факты из истории нашего города, позволила продемонстрировать свои знания, а также выработать навыки командной игры, которые очень пригодятся в будущем. Команды участников получили Сертификаты, сфотографировались на память и унесли с собой множество новых впечатлений.

Коллектив Музея приглашает все общеобразовательные учреждения города принять участие в исторических викторинах. Справки по телефону +7(988)360-63-85


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