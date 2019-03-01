Учитель музыки из Севастополя удостоена Гран-при Всероссийского конкурса

Проект «Семья и музыка» преподавателя Севастопольской музыкальной школы №7 Александры Арестовой получил высшую оценку в номинации «Творческие работы» на Всероссийском конкурсе теоретических работ, который проходил этой зимой на базе Белгородского государственного института искусств и культуры.

В конкурсе участвовали номинанты из нескольких десятков городов России, включая Симферополь и Севастополь, проекты которых оценивало компетентное жюри. В его состав входили профессора и доценты факультета исполнительского искусства БГИИК, ведущие преподаватели кафедры теории музыки, доктора и кандидаты наук российских вузов России.

Александра Арестова представила на суд жюри проект «Семья и музыка». Камерный ансамбль «Melodico Classic», в состав которой вместе с Александрой Юрьевной входит ещё один преподаватель Севастопольской музыкальной школы №7, пианистка Алла Екимова, выступил в городе с серией музыкально-литературных композиций, посвящённых детским годам и семейной жизни великих композиторов. Дуэт скрипки и рояля проносил слушателей сквозь города и годы, путешествие в мир прекрасного охватывало три века, начинаясь в эпоху барокко и завершаясь произведениями композиторов 20-го века. Музыкальный ряд органично дополняли лирические стихи знаменитых поэтов.

Мероприятия проекта проходили для разных групп слушателей: для любителей классической музыки, старшеклассников, людей с ограниченными возможностями, прихожан православной церкви. И, как выяснилось, тема семьи и музыки находит отклик в сердцах представителей разных поколений.