Фестивали и праздники: создан событийный календарь Крыма на 2018 год

Министерство курортов и туризма Крыма вместе с местными администрациями создало событийный календарь на 2018 год. В него включены более 250 мероприятий. Презентация состоится в рамках VI туристского форума “Открытый Крым”, рассказал журналистам глава ведомства Вадим Волченко.

“Чем больше Крым будет наполнять себя яркими событиями, тем чаще о нем будут говорить как о территории гостеприимства и безопасности. Мы будем всячески содействовать продвижению таких мероприятий и совместными усилиями продолжим формировать позитивный образ Крыма как самобытного туристического региона, способного дружелюбно и весело встречать гостей круглый год”, — сообщил Волченко.

Как он считает, событийный туризм является одним из самых перспективных и динамично развивающихся направлений в туризме, и его доля в секторе туристических услуг ежегодно увеличивается.

“Крым может гордиться своим потенциалом культурного и исторического наследия, на котором и основывается большинство фестивалей, праздников, событий”, — подчеркнул министр.

В календарь вошли традиционные фестивали, которые являются международными. Это Koktebel Jazz Party, “Генуэзский шлем”, “Боспорские агоны”, “Великое русское слово”, “Extreme Крым”, “Крымские тулумбасы”, “Альминские высоты”, “Барабулька”, “Воздушное братство”, т.д. Кроме того, в него включены праздники, посвященные дням культуры различных народов полуострова (русских, украинцев, крымских татар, греков, армян, болгар, немцев), а также детские и юношеские фестивали, спортивные состязания.

В календаре есть и праздники открытия и закрытия курортного сезона, гастрономические фестивали, посвященные сбору урожая, и винные фестивали.



crimea.ria.ru