На площадке Малой академии наук состоится финал конкурса по программированию компьютерных игр

29 марта 2019     50
На площадке Малой академии наук состоится финал конкурса по программированию компьютерных игр

30 марта на площадке Малой академии наук состоится финал конкурса по программированию компьютерных игр.

В рамках социального проекта Академия «СевСтар» севастопольский провайдер поддерживает творческие состязания в технических науках, особенно такие, как ИграМАНиЯ. В прошлом году конкурс собрал множество юных игроделов. В компании всегда рады способствовать развитию столь перспективного и интересного для детей направления.

В этом году была предложена новая номинация: «Создание креативных страничек ошибки 404». Победителей ждут памятные призы и размещение на сайте sevstar.net

 

 
С работами конкурсантов можно ознакомиться здесь.

Приглашаем Вас и Ваших детей на презентацию работ финалистов и церемонию награждения по адресу пр. Генерала Острякова, д. 163.

Начало в 11:00. Вход свободный.




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