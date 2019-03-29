На площадке Малой академии наук состоится финал конкурса по программированию компьютерных игр

30 марта на площадке Малой академии наук состоится финал конкурса по программированию компьютерных игр.

В рамках социального проекта Академия «СевСтар» севастопольский провайдер поддерживает творческие состязания в технических науках, особенно такие, как ИграМАНиЯ. В прошлом году конкурс собрал множество юных игроделов. В компании всегда рады способствовать развитию столь перспективного и интересного для детей направления.

В этом году была предложена новая номинация: «Создание креативных страничек ошибки 404». Победителей ждут памятные призы и размещение на сайте sevstar.net



С работами конкурсантов можно ознакомиться здесь.

Приглашаем Вас и Ваших детей на презентацию работ финалистов и церемонию награждения по адресу пр. Генерала Острякова, д. 163.

Начало в 11:00. Вход свободный.