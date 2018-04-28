Флешмоб на площади Нахимова к Международному Дню танца

28 апреля 2018     60
Флешмоб на площади Нахимова к Международному Дню танца

29 апреля Севастополь при поддержке департамента Управления по делам молодежи и спорта масштабно отметит Международный День танца.

На площади Нахимова, в самом сердце города, команда Севастопольского Офицерского Бала готовит масштабный флешмоб. В этот день более 3000 человек соберется для самого массового в истории исполнения Московской кадрили.

Принять участие во флешмобе может каждый. Танцевальные навыки не важны, тем более, что уже завтра в официальной группе Севастопольского Бала будет опубликован видео-урок, посвященный Московской кадрили.

Акция состоится 29 апреля в 15:00 на площади Нахимова. Организаторы акции предлагают всем вместе, танцуя зажигательную кадриль, продемонстрировать любовь севастопольцев к великой русской культуре.

 
Программа события:

14:00 – мастер-класс Salsa;
15:00 – самое массовое в истории исполнение Московской кадрили;
16:00 – современные танцы от команд Севастополя;
17:00 – выступление коллективов Севастополя и Крыма разных танцевальных стилей и направлений.

Всех желающих принять участие во флешмобе просим подойти на площадь Нахимова к 14:30.

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