Флешмоб на площади Нахимова к Международному Дню танца

29 апреля Севастополь при поддержке департамента Управления по делам молодежи и спорта масштабно отметит Международный День танца.

На площади Нахимова, в самом сердце города, команда Севастопольского Офицерского Бала готовит масштабный флешмоб. В этот день более 3000 человек соберется для самого массового в истории исполнения Московской кадрили.

Принять участие во флешмобе может каждый. Танцевальные навыки не важны, тем более, что уже завтра в официальной группе Севастопольского Бала будет опубликован видео-урок, посвященный Московской кадрили.

Акция состоится 29 апреля в 15:00 на площади Нахимова. Организаторы акции предлагают всем вместе, танцуя зажигательную кадриль, продемонстрировать любовь севастопольцев к великой русской культуре.



Программа события:

14:00 – мастер-класс Salsa;

15:00 – самое массовое в истории исполнение Московской кадрили;

16:00 – современные танцы от команд Севастополя;

17:00 – выступление коллективов Севастополя и Крыма разных танцевальных стилей и направлений.

Всех желающих принять участие во флешмобе просим подойти на площадь Нахимова к 14:30.