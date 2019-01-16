Херсонес готовится к традиционным крещенским купаниям

16 января 2019     58
Херсонес готовится к традиционным крещенским купаниям

Во время празднования Крещения Господнего на территории музея-заповедника “Херсонес Таврический” состоятся традиционные омовения, сообщает пресс-служба заповедника.

“С этим днем связано много традиций и обрядов, и самым популярным из них является омовение. Каждый год тысячи людей совершают купание в освященной воде. Совершить данное таинство жители и гости города традиционно смогут на территории Государственного музея-заповедника, где пройдет Божественная литургия, после которого состоится Великое освящение воды на Соборной площади”, — рассказала и. о. директора музея-заповедника Елена Морозова.

Для обряда омовения подготовлена Карантинная бухта Портового района Херсонеса. Переодеться после купаний и согреться можно будет в специальных палатках, установленных на берегу. Обеспечивать безопасность мероприятия будут специалисты скорой помощи и спасатели МЧС России.

“Херсонес Таврический” будет бесплатно открыт для всех желающих 18 и 19 января, время работы продлено до 20.00.

“На данный момент сделано все возможное, чтобы этот день оставил самые добрые и теплые воспоминания от посещения музея-заповедника”, — подчеркивает Морозова.

Также руководитель заповедника выразила сожаления в связи с ситуацией во время празднования Рождества, когда верующие не смогли попасть во Владимирский собор, который находится на территории “Херсонеса Таврического”. По ее словам, сделаны выводы, проработаны варианты работы с севастопольским благочинием.

 
crimea.ria.ru

Метки: , ,
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Читайте также в рубрике И ещё...


«Башня... «ТеатрЪ» - подведение итогов уходящего года «Башня… «ТеатрЪ» – подведение итогов уходящего года

28 декабря гости и участники уникального проекта «Поэтический театр «Башни из слоновой кости»» периметра «Психо дель Арт» под руководством идейного вдохновителя режиссера, драматурга Андрея Маслова подвели итоги.

КИЦ зажигает огни! - торжественное открытие новогодней ёлки на площади перед КИЦ КИЦ зажигает огни! – торжественное открытие новогодней ёлки на площади перед Культурно-информационным центром

Торжественное открытие новогодней ёлочки традиционно предваряет череду новогодних празднований для детей и взрослых самого молодого района и собирает на главной его площади множество горожан.

Журналисты Севастополя и Крыма встретились на новогоднем приеме с Министром иностранных дел Сергеем Лавровым Журналисты Севастополя и Крыма встретились на новогоднем приёме с Министром иностранных дел Сергеем Лавровым

В Доме приемов Министерства иностранных дел России – в особняке на Спиридоновке в Москве состоялась традиционная дружеская предновогодняя встреча Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с представителями российских СМИ.

Артисты театра танца им. В.А. Елизарова приняли участие в торжественной церемонии открытия Года театра Артисты театра танца им. В.А. Елизарова приняли участие в торжественной церемонии открытия Года театра

«Год театра – это серьезный шаг в сторону культурного развития региона. Для Севастополя это хорошая возможность заявить о себе как о театральной столице России».

Новый год в Музее - традиционные новогодние мероприятия в музеях Севастополя Новый год в Музее – традиционные новогодние мероприятия в музеях Севастополя

Государственный музей героической обороны начинает проводить традиционные новогодние мероприятия. Весёлый калейдоскоп праздничных занятий и утренников наверняка придётся по душе и детям, и взрослым.


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info