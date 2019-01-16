Херсонес готовится к традиционным крещенским купаниям

Во время празднования Крещения Господнего на территории музея-заповедника “Херсонес Таврический” состоятся традиционные омовения, сообщает пресс-служба заповедника.

“С этим днем связано много традиций и обрядов, и самым популярным из них является омовение. Каждый год тысячи людей совершают купание в освященной воде. Совершить данное таинство жители и гости города традиционно смогут на территории Государственного музея-заповедника, где пройдет Божественная литургия, после которого состоится Великое освящение воды на Соборной площади”, — рассказала и. о. директора музея-заповедника Елена Морозова.

Для обряда омовения подготовлена Карантинная бухта Портового района Херсонеса. Переодеться после купаний и согреться можно будет в специальных палатках, установленных на берегу. Обеспечивать безопасность мероприятия будут специалисты скорой помощи и спасатели МЧС России.

“Херсонес Таврический” будет бесплатно открыт для всех желающих 18 и 19 января, время работы продлено до 20.00.

“На данный момент сделано все возможное, чтобы этот день оставил самые добрые и теплые воспоминания от посещения музея-заповедника”, — подчеркивает Морозова.

Также руководитель заповедника выразила сожаления в связи с ситуацией во время празднования Рождества, когда верующие не смогли попасть во Владимирский собор, который находится на территории “Херсонеса Таврического”. По ее словам, сделаны выводы, проработаны варианты работы с севастопольским благочинием.



crimea.ria.ru