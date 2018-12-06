Музей-заповедник «Херсонес Таврический» получил дополнительную субсидию на развитие технической оснащённости

3 декабря 2018     73
Музей-заповедник «Херсонес Таврический» получил дополнительную субсидию на развитие технической оснащённости

В 2018 году Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» получил от Министерства культуры Российской Федерации дополнительную субсидию на развитие оснащенности в размере более 13 миллионов рублей.

Эта поддержка отвечает задачам, поставленным Президентом России Владимиром Путиным по итогам поездки в августе 2017 года в г. Севастополь. Среди прочего главой государства тогда было дано поручение обеспечить дальнейшее развитие федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Государственный историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», в том числе в части, касающейся улучшения его технической оснащённости.

На средства полученной субсидии Херсонесский музей-заповедник продолжил работу по совершенствованию материально-технической базы учреждения.

К примеру, по просьбе сотрудников отдела междисциплинарных исследований была приобретена мобильная система 3D-сканирования и графическая рабочая станция. Данный комплект оборудования будет уже в ближайшее время использован для создания первой виртуальной экспозиции музея, посвященной одной из херсонесских археологических экспедиций.

В последующем планируется, что постепенно виртуальный музей будет постоянно прирастать новыми «залами» и демонстрировать музейные предметы, непредставленные в основных экспозициях. Кроме того, новое оборудование позволит повысить качество оцифровки музейных предметов и со временем обеспечить условия для удаленной работы с коллекцией музея исследователей всего мира.

Также на средства, выделенные Минкультуры России, были закуплены микроскопы для реставрационных мастерских музея. В частности, необходимость их приобретения обусловлена особенностями реставрации предметов с раскопок севастопольского участка федеральной трассы «Таврида».

Новое оборудование было приобретено и для библиотеки Херсонесского музея, в которой хранится более 30 000 томов научных и иных изданий. В целях сохранения и защиты от неблагоприятных внешних воздействий закуплена машина для автоматического обеспыливания.

Система автоматизации библиотек ИРБИС64, которая была установлена в 2018 году в музее на средства субсидии, представляет собой комплекс программных средств, обеспечивающих автоматизацию современных библиотечных технологических процессов.

Несколько лет хранители фондов музея-заповедника мечтали перевезти часть экспонатов в новое помещение в районе реставрационных мастерских. Музеем был проведен ремонт этого помещения, а на средства субсидии закуплена отвечающая современным требованиям модульная система из передвижных и стационарных стеллажей для хранения музейных предметов.

Кроме того, в целях повышения качества работы по фотофиксации предметов в процессе подготовки отчетов об археологических исследованиях и в процессе внесения предметов в государственный каталог, было приобретено различное оборудование для проведения профессиональной фотосъемки.

Средства субсидии позволили решить комплекс задач по выполнению требований действующего законодательства в сфере обеспечения безопасности музейных зданий, предметов и коллекций, территорий музея, обеспечения информационной безопасности.

Благодаря особому вниманию руководства страны, поддержке со стороны Министерства культуры Российской Федерации, Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» продолжает свое поступательное развитие, ежегодно улучшая материально-техническую базу и оснащенность всех подразделений учреждения, создавая необходимые условия для высококачественной работы сотрудников в деле сохранения, изучения и популяризации музейных предметов и музейных коллекций.

 
Фото с сайта ruinformer.com

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