Хранители Памяти – в Севастополе состоялась встреча с представителями Фонда содействия увековечиванию памяти подвига народного ополчения

30 ноября 2018 года в Государственном музее героической обороны и освобождения Севастополя прошла встреча с представителями Фонда содействия увековечиванию памяти подвига народного ополчения «В Память о Народном ополчении». Одной из тем встречи стала важная веха истории, 100-летие окончания Первой мировой войны, которое отмечалось 11 ноября 2018 года. Представители Фонда подчеркнули важную роль народного ополчения в этой войне.

История народного ополчения в России насчитывает немало героических страниц. Народное ополчение поднималось на защиту нашей Родины в часы самых тяжёлых испытаний ещё со времен Древней Руси. Свою важную роль оно сыграло и в ходе военных действий во время Первой мировой войны. Части ополчения принимали участие в боевых действиях на фронтах, осуществляли охрану железных дорог, этапов и транспортов, ремонтно-строительные работы в тыловых районах. Помнить историю, хранить память о русских героях-ополченцах, а также, возможно, создать в Севастополе Музей народного ополчения призывает Фонд «В Память о Народном ополчении».

Президент Фонда Алексей Воронков вручил директору Музея Николаю Мусиенко памятную медаль «Помним» (1914-1918), посвящённую 100-летию окончания Первой мировой войны, а также обещал разработать эскиз памятной медали для будущих музейных мероприятий. В свою очередь Н.И. Мусиенко подарил Фонду книгу «Оборона Севастополя» – репринтное издание Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя.