Централизованная библиотечная система для детей присоединяется ко всероссийской акции “Ночь искусств”

В День народного единства, 4 ноября 2017 года с 12:00 до 14:00 , библиотеками Централизованной библиотечной системы для детей на платановой аллее возле Севастопольского академического русского драматического театра им. А.В. Луначарского будет представлена интерактивно-познавательная программа для детей и взрослых «Искусство объединяет».

Вы сможете поучаствовать в конкурсах, интерактивных играх, арт-чтении стихов, фольклорных играх. В игре-импровизации по сказкам народов России и развлекательных пятиминутках будет предложено поиграть в различные игры народов России. Любители народных промыслов проверят свои знания с помощью интересной викторины. А те, кому нравится мастерить своими руками, смогут принять участие в мастер-классах и творческих мастерских. Яркие выставки книг и кукол в национальных костюмах создадут атмосферу праздника.

В этот же день в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств» с 16:00 до 18:00 часов двери Центральной городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара (ул. Ленина, 76) широко распахнутся для всех желающих принять участие в акции «Читай! Твори! Созидай!» Юные севастопольцы смогут совершить виртуальную экскурсию в мир картин, путешествие в мир неизвестных фактов об известных художниках, принять участие в конкурсах, играх.