«Чудо испанской поэзии» – литературно-музыкальный вечер, посвященный 120-летию со дня рождения Гарсия Лорки

12 марта Центральная городская библиотека им. Л.Н. Толстого приглашает жителей и гостей города на литературно-музыкальный вечер «Чудо испанской поэзии», посвященный 120-летию со дня рождения испанского поэта, драматурга, художника и музыканта Ф.Г. Лорки.

«Самая печальная радость – быть поэтом. Все остальное не в счет. Даже смерть». Эти слова принадлежат великому испанскому поэту Федерико Гарсиа Лорке. «Моцарт испанской поэзии», как его называли современники, один из самых замечательных лириков ХХ века, Лорка ступал по земле легко, радостно и свободно. Помимо поэтического дара, этот удивительный человек обладал многими талантами. Один из них – необычайные музыкальные способности. Лорка сочинял музыку, великолепно играл на гитаре и фортепиано, мог ночь напролет петь испанские песни. О нем его соотечественники говорят: «Это наше всё!».

К нему удивительно точно подходят слова Александра Блока: «Он весь – дитя добра и света, он весь – свободы торжество». Именно таким его знали не только в Испании, таким знал его поэтический мир.

Этому необыкновенному человеку будет посвящен вечер, в котором примут участие севастопольский композитор Татьяна Великодворская и певица Анна Качалова.

Место проведения — литературно-музыкальная гостиная ЦГБ им. Л.Н. Толстого

Начало в 17:00

Вход по читательскому билету (запись по паспорту).

Справки по тел.: 54-47-33, 54-45-37