Открытие Севастопольского филиала Федерального проекта детская Школа рукопашного спорта «Защитник»

24 февраля в 12.00 состоится открытие Севастопольского филиала Федерального проекта детская Школа рукопашного спорта «Защитник». На открытие приглашаются дети и их родители. Школа принимает мальчиков и девочек от 4 до 12 лет.

Школа рукопашного спорта для детей от 4х лет «Защитник» – это максимальное внимание детям – 2 педагога-тренера на каждую группу. Занятия проходят в группах до 12 ребят, в которых дети изучают эффективные техники самообороны. В школе учитываются психологические и физические особенности каждого этапа развития ребёнка, эмоциональный интеллект, физические и морально-нравственные качества. Работа ведётся по авторской патентованной методике, а тренировки проходят в семейном формате – родители + дети.



В день открытия:

– Вы больше узнаете о Школе «Защитник» и методике тренировок;

– Познакомитесь с инструкторским составом;

– Дети посетят бесплатную тренировку.

На абонементы будет действовать скидка 20%.

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Также вас ждёт фотосессия, яркие впечатления, эмоции и другие сюрпризы.

Запись производится по телефону 8(913)117-73-50

Или на сайте – srbdeti.ru

Место проведения: ул. Тульская, 16 (Детский развивающий центр «АБВГДейка»).