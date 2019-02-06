24 февраля в 12.00 состоится открытие Севастопольского филиала Федерального проекта детская Школа рукопашного спорта «Защитник». На открытие приглашаются дети и их родители. Школа принимает мальчиков и девочек от 4 до 12 лет.
Школа рукопашного спорта для детей от 4х лет «Защитник» – это максимальное внимание детям – 2 педагога-тренера на каждую группу. Занятия проходят в группах до 12 ребят, в которых дети изучают эффективные техники самообороны. В школе учитываются психологические и физические особенности каждого этапа развития ребёнка, эмоциональный интеллект, физические и морально-нравственные качества. Работа ведётся по авторской патентованной методике, а тренировки проходят в семейном формате – родители + дети.
В день открытия:
– Вы больше узнаете о Школе «Защитник» и методике тренировок;
– Познакомитесь с инструкторским составом;
– Дети посетят бесплатную тренировку.
На абонементы будет действовать скидка 20%.
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Также вас ждёт фотосессия, яркие впечатления, эмоции и другие сюрпризы.
Запись производится по телефону 8(913)117-73-50
Или на сайте – srbdeti.ru
Место проведения: ул. Тульская, 16 (Детский развивающий центр «АБВГДейка»).