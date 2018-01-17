Шоу-группа «Арденте» производит набор учащихся

17 января 2018     38
Шоу-группа «Арденте» производит набор учащихся

Объявляется набор учащихся в вокально-хоровой ансамбль «Шоу-группа «Ardente» Севастопольского центра культуры и искусств. Открыты 3 новых группы.

В 2018 году в Севастопольском центре культуры и искусств (Ленина,25) открывается сразу три новых группы обучения вокалу в Вокально-хоровом ансамбле «Шоу-группа «Ardente». Вас ждёт дружный творческий коллектив, в котором не только научат искусству владения голосом и пению, но и раскроют другие грани вашего творческого потенциала, привьют навыки актерского мастерства, обучат приемам сценического движения и речи.

Подготовительная группа по постановке голоса

Возраст: 7 – 11 лет. Занятия в группе два раза в неделю и включают 1 академический час (45 мин) – постановка голоса и ритмопластика и 1 академический час – постановка номера.

Группа I

Возраст от 11 лет и старше (без ограничений). Занятия в группе проводятся два раза в неделю и включают уроки по постановке голоса, актерскому мастерству, а также сценическому движению и речи с целю дальнейшего участия будущих артистов-вокалистов в проектах шоу-группы «Ardente».

Группа II

Возраст от 16 лет и старше(без ограничений). Занятия в группе два раза в неделю: 1 академический час(45 мин) – постановка голоса и 2 академических часа (1 час 30 минут) – работа над номером(«распевка», техника речи, сценическое движение, актерское мастерство). Все участники группы будут задействованы в новом проекте шоу-группы – «Рок-мюзикл».

Занятия проводит преподаватель вокала первой категории, выпускница КВГМУ им. Р. М. Глиэра и Школы Искусств, победитель международных и всероссийских фестивалей Елена Михайловна Румянцева-Зинченко.

Запись на прием в группы ведётся по телефону: +7(978)7-888-627

Концертный отдел СЦКиИ: 54-01-18

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