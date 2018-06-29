«Шоу под дождем» – Санкт-Петербургский театр танца «Искушение»

27 июля на сцене культурно-информационного Центра состоится концерт Санкт-Петербургского театра танца «искушение» с шоу-программой «Признание в любви».

Как можно признаться в любви и выразить все свои чувства и эмоции, не произнеся ни слова? Есть множество разных способов, но самый чувственный и проникновенный из них — это танец. В программе «Признание в любви» собраны лучшие танцевальные номера за всю историю театра. Программа меняется из раза в раз, добавляются новые номера, меняется структура шоу. Стиль, манера исполнения, музыка и подача каждого номера всегда индивидуальны.

Санкт-Петербургский театр танца «Искушение» гарантирует, что зрители окунутся в бурю эмоций, и почувствуют безграничную силу танца. В финал номера исполняются под потоками воды!

Продолжительность — 2 часа с антрактом.

Начало концерта в 19:00.

Билеты 1000-2000 рублей.

Заказ билетов: +7(978)024-0000